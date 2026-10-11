Jakov Jozinović o snimci na kojoj pjeva Thompsona: 'Ja sam glazbenik, nisam političar'

Nakon što se na društvenim mrežama proširila stara snimka na kojoj Jakov Jozinović (21) izvodi pjesmu 'Ako ne znaš što je bilo' Marka Perkovića Thompsona, dio javnosti u Srbiji pozvao je na bojkot njegovih koncerata u Beogradu. Neki su čak zatražili zabranu njegovih nastupa.

Nakon lavine komentara, Jozinović se oglasio na društvenim mrežama. Istaknuo je da je riječ o snimci staroj gotovo dvije godine, nastaloj u vrijeme kada je imao 19 godina i tek počinjao svoj glazbeni put nastupajući po kafićima.

- Zanimljivo je kako jedna snimka s početka moje karijere upravo danas postaje povod za brojne interpretacije i prozivke. Zato osjećam potrebu oglasiti se kako bih jasno rekao ono što smatram važnim. Nikada nisam razmišljao kroz prizmu nacionalnosti, vjere ili boje kože niti sam pjevao kako bih nekoga uvrijedio. Razumijem da glazba, posebno na ovim prostorima, može nositi bolna povijesna i osobna značenja. No nikada mi nije bila namjera bilo koga povrijediti niti bih ikada želio da se bilo tko zbog mene osjeća povrijeđeno. Poštujem svoje podrijetlo i svoj narod, a posebno vjerujem da ljubav i poštovanje prema svojima nikada ne znače nepoštovanje prema drugima. Naprotiv - napisao je.

Foto: Danko Šimunović

- Da sve bude još neugodnije, posljednjih se mjeseci u medijima pojavljuju razna prozivanja, laži, ali i izjave koje mi se pripisuju, a koje nikada nisam dao. Ne pristajem biti dio medijskih manipulacija i neistina niti dopustiti da se moje ime koristi za stvaranje sukoba ondje gdje mu nije mjesto. Ja sam glazbenik, nisam političar. Zato je ovo moje jedino obraćanje na ovu temu. Medijske laži, teorije zavjere, šokantni naslovi ili bilo što slično nikada nisu bili ono što ja jesam, kakav put želim imati i kakvu karijeru želim graditi - govori Jakov pa nastavio:

- Ostajem isti onaj dečko kojemu je glazba bila i ostala način da prenese emociju, poveže ljude i dotakne njihova srca. Svjestan sam odgovornosti koju nosim kao mlada osoba čija glazba dolazi do ljudi diljem regije. Povjerenje koje mi dajete shvaćam ozbiljno i na njemu sam vam iskreno zahvalan. Hvala vam na podršci i ljubavi - završio je svoje obraćanje fanovima i naglasio: 'Voli vas vaš Jakov'.