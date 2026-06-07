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Jakov Jozinović objavio isječak nove pjesme, fanovi su već oduševljeni: 'Spasio si ljeto'

Piše Stela Kovačević,
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Jakov Jozinović objavio isječak nove pjesme, fanovi su već oduševljeni: 'Spasio si ljeto'
Foto: Danko Šimunović

Video u trajanju od svega 16 sekundi, koji prikazuje Jozinovića kako pjeva i trči ulicama Amsterdama, u samo jednom danu prikupio je gotovo 800.000 pregleda

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Jakov Jozinović kratkim je isječkom nove pjesme, objavljenim u subotu na TikToku, izazvao je pravu euforiju među obožavateljima i potaknuo nagađanja o datumu izlaska svojeg dugoiščekivanog debitantskog albuma koji će publika prva imati priliku čuti na nadolazećim, rasprodanim koncertima u zagrebačkoj Areni.

Video u trajanju od svega 16 sekundi, koji prikazuje Jozinovića kako pjeva i trči ulicama Amsterdama, u samo jednom danu prikupio je gotovo 800.000 pregleda. Bez velike produkcije, odjeven jednostavno u traperice i majicu, pjevač je uspio stvoriti iznimno viralan materijal koji se munjevito proširio društvenim mrežama.

@jakov.jozinovic

Ja kad skužim da Arena Zagreb prva sluša novi album!! Pogodite datum izlaskaaaa 🫶🏻🫶🏻

♬ original sound - Jakov Jozinovic

- Ja kad skužim da Arena Zagreb prva sluša novi album!! Pogodite datum izlaskaaaa.

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Time je potvrdio da publika na koncertima 19. i 20. lipnja može očekivati i premijerne izvedbe.

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Foto: Antonio Ahel

Središnji dio objavljenog isječka je zarazni refren čiji su stihovi odmah preplavili komentare: "Jer ti si moja želja, početak i kraj. Do kraja svijeta, zato postojim ja. Voljet te, ljubit ću te, briga me za druge. S tobom živim snove, s tobom želim noći lude".

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Oduševljene reakcije publike pokazuju da pjesma ima potencijal da postane ogroman hit. Komentari poput "Spasio si nam ljeto", "Ako je ovih 16 sekundi ovako zarazno, kakav je tek cijeli album?" i "Ja ne mogu prestati slušati, već sam naučila tekst" svjedoče o nestrpljenju s kojim obožavatelji iščekuju cijelu pjesmu.

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Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Neki su u njoj prepoznali i budući hit za prve plesove na vjenčanjima. Uspjeh ne iznenađuje s obzirom na to da je njegov prethodni singl "Ja volim" u nekoliko mjeseci zabilježio više od 19 milijuna pregleda.

*uz korištenje AI-ja

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