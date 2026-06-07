Jakov Jozinović objavio isječak nove pjesme, fanovi su već oduševljeni: 'Spasio si ljeto'

Jakov Jozinović kratkim je isječkom nove pjesme, objavljenim u subotu na TikToku, izazvao je pravu euforiju među obožavateljima i potaknuo nagađanja o datumu izlaska svojeg dugoiščekivanog debitantskog albuma koji će publika prva imati priliku čuti na nadolazećim, rasprodanim koncertima u zagrebačkoj Areni.

Video u trajanju od svega 16 sekundi, koji prikazuje Jozinovića kako pjeva i trči ulicama Amsterdama, u samo jednom danu prikupio je gotovo 800.000 pregleda. Bez velike produkcije, odjeven jednostavno u traperice i majicu, pjevač je uspio stvoriti iznimno viralan materijal koji se munjevito proširio društvenim mrežama.

@jakov.jozinovic Ja kad skužim da Arena Zagreb prva sluša novi album!! Pogodite datum izlaskaaaa 🫶🏻🫶🏻 ♬ original sound - Jakov Jozinovic

- Ja kad skužim da Arena Zagreb prva sluša novi album!! Pogodite datum izlaskaaaa.

Time je potvrdio da publika na koncertima 19. i 20. lipnja može očekivati i premijerne izvedbe.

Foto: Antonio Ahel

Središnji dio objavljenog isječka je zarazni refren čiji su stihovi odmah preplavili komentare: "Jer ti si moja želja, početak i kraj. Do kraja svijeta, zato postojim ja. Voljet te, ljubit ću te, briga me za druge. S tobom živim snove, s tobom želim noći lude".

Oduševljene reakcije publike pokazuju da pjesma ima potencijal da postane ogroman hit. Komentari poput "Spasio si nam ljeto", "Ako je ovih 16 sekundi ovako zarazno, kakav je tek cijeli album?" i "Ja ne mogu prestati slušati, već sam naučila tekst" svjedoče o nestrpljenju s kojim obožavatelji iščekuju cijelu pjesmu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Neki su u njoj prepoznali i budući hit za prve plesove na vjenčanjima. Uspjeh ne iznenađuje s obzirom na to da je njegov prethodni singl "Ja volim" u nekoliko mjeseci zabilježio više od 19 milijuna pregleda.

*uz korištenje AI-ja