Slovenski načelnik tvrdi da je Jozinović tražio 35 tisuća € za nastup i objavu da pjeva džabe

Video iz jednog podcasta u kojem slovenski načelnik općine Radenci Roman Leljak govori o navodnim pregovorima s hrvatskim glazbenikom Jakovom Jozinovićem izazvao je veliku pozornost u regiji. Leljak je u razgovoru iznio tvrdnje kako planirani nastup mladog pjevača nije realiziran zbog visokog honorara koji je, prema njegovim riječima, tražen za koncert u sklopu ljetnog programa općine.

Leljak, koji je poznat kao slovensko-hrvatski istraživač i političar, ispričao je kako su u Radencima ove godine planirani brojni koncerti poznatih izvođača, među kojima su Klapa Intrade, Dražen Zečić i Hrvatske ruže, a željeli su ugostiti i 20-godišnjeg Jozinovića.

Prema njegovim tvrdnjama, problem je nastao zbog financijskih uvjeta nastupa.

– Jakov Jozinović je popularan u Sloveniji i mlađi naraštaj ga stvarno prati. Sve nastupe plaća grad i njemu bismo također platili, ali tražio je 35.000 eura za nastup, što mi se činilo previsoko – rekao je Leljak u podcastu.

Dodao je i kako je, prema njegovim riječima, postojao dodatni zahtjev da se koncert javno promovira kao besplatan nastup.

– Njegova menadžerica objasnila je da je taj iznos za njega zapravo mali te da ne želi narušiti svoj financijski rejting – ustvrdio je načelnik Radenca.

@zlatkopankovic JAKOV JOZINOVIĆ za nastup tražio 35.000€ pod uvjetom da se laže da je nastup besplatan. ♬ izvorni zvuk - Zlatko Panković

Leljak je poručio kako takve uvjete nije želio prihvatiti te naglasio da, kako kaže, nije htio “lagati mještane”. Također je komentirao Jozinovićev odnos prema braniteljima i lokalnoj zajednici, navodeći da smatra kako bi mladi izvođač trebao pokazati više poštovanja prema sredini u kojoj nastupa.

Voditelj podcasta potom ga je upitao smatra li da bi takav dogovor mogao predstavljati kazneno djelo, na što je Leljak odgovorio kako o tome nije razmišljao jer bi, tvrdi, ugovor bio službeno potpisan. Ipak, istaknuo je da je iz “etičkih i kulturnih razloga” odustao od suradnje.

Nakon što su se njegove izjave proširile društvenim mrežama i medijima, reagirala je Jozinovićeva menadžerica Mia Milovčić. U izjavi za srpski Telegraf odlučno je odbacila sve navode slovenskog načelnika.

– Ne komentiram netočne i neistinite informacije koje su navedene. U slučaju daljnjeg širenja takvih neistinitih navoda, bit ćemo primorani poduzeti odgovarajuće pravne mjere – poručila je Milovčić.

*uz korištenje AI-ja

