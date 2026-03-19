EMOTIVNI NASTUP

Jakov Jozinović oduševio je sve na premijeri filma 'David'

Piše Kristina Šestak,
Premijera animiranog filma David u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema bila je večer koja je nadmašila očekivanja - spoj snažne priče, glazbe i impresivne domaće postave.

Crveni tepih ovoga puta nije bio samo formalnost, već uvod u večer ispunjenu emocijama, susretima i uzbuđenjem. Publika i brojna poznata lica okupili su se kako bi među prvima pogledali filmsku adaptaciju bezvremenske biblijske priče, a atmosfera je od samog početka bila posebna.

Ako je večer imala svoj glas, onda je to bez sumnje bio Jakov Jozinović. Njegova interpretacija naslovne pjesme 'Božje je svjetlo tvoj put', koju izvodi sa Sergejem Božićem, snažno je odjeknula među publikom. Nije se radilo samo o izvedbi - emocija koju je prenio bila je opipljiva, a publika ju je prepoznala i nagradila spontanim reakcijama. Upravo je njegov nastup bio jedna od glavnih tema razgovora nakon projekcije.

Uz Jozinovića i Božića, film donosi impresivnu glasovnu postavu koju čine Frano Mašković, Matko Knešaurek, Zsa Zsa, don David Leskovar, Marko Juraga, Lana Blaće, Mara Picukarić i Sara Jurički. Njihova zajednička energija i uigranost daju filmu dodatnu dubinu, dok spoj glumačke preciznosti i glazbene emocije stvara dojam koji nadilazi klasične animirane naslove.

Posebna atmosfera nastavila se i nakon projekcije. Predvorje kina pretvorilo se u živu kulisu ispunjenu fotografiranjem, spontanim zagrljajima i osmijesima, dok su publika i autori razmjenjivali dojmove. Među uzvanicima su se našla i brojna poznata lica, uključujući Vannu, Luciju Lugomer, Britu Bobetić, Pamelu Ramljak i druge.

Premijerno predstavljena pjesma iz filma David 'Božje je svjetlo tvoj put"
Film 'David' donosi priču o pastiru koji postaje kralj, prateći njegov put od skromnih početaka do junaka čija vjera i hrabrost mijenjaju tijek povijesti. Upravo glazba ima ključnu ulogu u oblikovanju emocije, a pjesma 'Božje je svjetlo tvoj put' ističe se kao jedan od najupečatljivijih elemenata filma.

Hrvatska sinkronizacija okuplja i niz drugih istaknutih imena, među kojima su Darin Pavišić, Ervin Baučić, Tatiana Cameron Tajči, Robert Ugrina, Živko Anočić, Marko Kutlić, Ranko Zidarić i Ronald Žlabur, kao i brojni drugi izvođači koji dodatno obogaćuju film.

Film 'David' u kina stiže 19. ožujka u distribuciji Blitz filma, a ulaznice su već dostupne online i na kino blagajnama.

