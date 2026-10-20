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Jakov Jozinović progovorio o svom odnosu s Džejlom Ramović

Piše 24sata,
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Jakov Jozinović progovorio o svom odnosu s Džejlom Ramović
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Foto: Pixsell, Instagram
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Naš je pjevač prokomentirao svoj odnos s kolegicom s kojom ga romantično povezuju već neko vrijeme

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Pjevač Jakov Jozinović prvi je put progovorio o svom odnosu s bosanskohercegovačkom pjevačicom Džejlom Ramović, s kojom ga se već neko vrijeme povezuje. U intervjuu za Dnevni avaz osvrnuo se na svoj privatni život.

Jozinović je istaknuo kako ga zabavlja pratiti brojna nagađanja javnosti, ali da će svoju privatnost i dalje držati daleko od znatiželjnika.

"Slatko mi je što ljudi spekuliraju s kim sam, s kim nisam... Vidjet ćemo. Ja o privatnom životu ne pričam, a kad ću jednom htjeti nešto dati, dat ću. Dotad bih šutio i čuvao se, da bar malo ljudi ne znaju o meni", poručio je pjevač.

Foto: Instagram

Za portal Vijesti.ba na pitanje o vezi s Džejlom Jozinović se nasmijao.

"Ja ljubim sve koji su divni. O privatnom životu sam jedva i prijateljima pričao, o tome generalno slabo pričam. Moram nešto ostaviti za sebe", rekao je.

Osim komentara o privatnom životu, Jozinović je potvrdio kako već dugo priželjkuje poslovnu suradnju s Džejlom.

"Nevezano za te priče i špekulacije što ljudi pričaju, ja o duetu s Džejlom pričam oduvijek. Dok se ona i ja nismo znali, govorio sam da je ona najbolja pjevačica na Balkanu, na svijetu i naravno da želim duet s njom. Sigurno će mi biti gost negdje, nekad. Duet će se sigurno dogoditi", izjavio je uzbuđeno pjevač.

Podsjetimo, šuškanja o tome da su Jozinović i Džejla Ramović zajedno krenula su tijekom ljeta nakon što je Jozinović objavio pa ubrzo obrisao kratku snimku s broda na kojoj se ljubi s nepoznatom djevojkom, a kasnije su na nekim događajima viđeni zajedno te ne kriju da su u dobrom odnosu. No da su par nikad nisu službeno potvrdili.

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