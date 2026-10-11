Najvažnija podrška: Fanovima nije promakla posebna dama na koncertu Jakova Jozinovića

Iako je stajala u dijelu pokraj pozornice, fanovi Jakova Jozinovića nisu propustili primijetiti Džejlu Ramović na njegovom koncertu u Zadru u petak navečer.

Snimka Džejle koja pjeva i plješće pojavila se na internetu, a neki su uvjereni da je riječ o mladoj pjevačici s obzirom da se na koncertu pojavila u istoj odjevnoj kombinaciji u kojoj je ranije gostovala u jednoj emisiji.

Foto: Instagram

Džejla nije potvrdila da je bila na koncertu, baš kao ni glasine da je u vezi s Jozinovićem. Mladi par već je više puta viđen zajedno, no za sada o mogućoj ljubavi ne progovaraju. Glasine o vezi pojavile su se nakon što je Jozinović na Instagramu podijelio snimku na kojem se ljubi s djevojkom za koju su fanovi odmah pretpostavili da je Džejla. Snimka je ubrzo nestala s društvenih mreža.

Od tada su zajedno viđeni u Kotoru, u šetnji Zagrebom, a nedavno i na večeri s društvom u Beogradu. Ramović je nedavno snimljena i na Jozinovićevom koncertu u Vinkovima. Bili su i na krštenju djeteta Aleksandre Prijović, iako su tamo stigli odvojeno.