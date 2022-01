Redatelj Jakov Sedlar (69) gostovao je večeras u RTL Direktu u kojem je s voditeljicom Mojmirom Pastorčić razgovarao o filmu 'Tuđman, nepoznata priča' u kojem će ulogu prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana imati oskarovac Kevin Spacey (62). Sedlar je otkrio poneki detalj filma, kako se Spacey pripremao za ulogu Tuđmana te brinu li ga Spaceyeve optužbe.

Spacey trenutno ima problema s angažmanom u Americi jer su ga brojni optužili za seksualno zlostavljanje.

- On vam u Americi ima taj status zato što u ovom času, 4 puta su ga optužili za zlostavljanje, međutim 4 puta je sud odbio da on uopće dođe na sud. On uopće još nije bio na sudu. Nikada, ni jedan put zbog toga. On u Europi ima nekoliko angažmana, u ovom trenu sprema se i jedan veliki američki film, ali ja o tome ne smijem govoriti. Iduće godine igrat će u jednom velikom filmu. Meni nije smetalo ništa. Meni je samo plus činjenica da najveći glumac na svijetu, koji kada gledamo po nagradama koje su relevantne, to je top čovjek - rekao je Sedlar.

Oskarovac je dobio naputak ta Tuđmana igra suprotno od uloge koju je imao u seriji 'Kuća od karata'. A za nju se jako dobro pripremio.

- Ja sam mu dao nekoliko knjiga, on je pogledao na internetu sve što postoji o Tuđmanu. Ja sam mu poslao svoja dva filma o Tuđmanu, poslao sam mu niz klipova da on vidi kakav je on bio čovjek, kakve je imao geste, kako je govorio i došao je spreman. Uvijek mi je prije snimanja ponudio 2-3 varijante kako ga interpretirati i to je bilo zaista vrlo brzo i efikasno - ispričao je redatelj koji je uz to otkrio da film ima ženskog naratora.

- Da. To je dokumentarno-igrani film. Imamo engleskog ženskog naratora, jedna vrlo poznata glumica, ona će pojavljivati u filmu. To je u govorećoj formi. Kevin Spacey govori osam Tuđmanovih monologa koje je on inače govorio i deveti je napisan. Pisao ga je moj sin Dominik - zaključio je.