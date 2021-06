Svjetska premijera filma Jakova Sedlara 'To Love and Back', o mladoj Ruskinji koja istražuje svoj identitet na Pride paradi u Tel Avivu, odvijat će se od 4. do 8. lipnja.

Prikazat će se na online LGBTQ filmskom festivalu u Philadelphiji.

- Važno je što se film premijerno prikazuje na jednom od najvećih i najpoznatijih LGBTQ festivala na svijetu, nakon kojega će automatizmom ići na još barem deset do petnaest festivala - rekao je redatelj za Hinu.

Kaže da je riječ o dokudrami koju je snimio nakon što je upoznao glavnu protagonisticu koja je došla u Tel Aviv istražiti tko je ona uistinu.

- Onda sam je upoznao s Alinom, koju sam znao od ranije, a koja je prava lezbijka i tako je krenula priča - objasnio je Sedlar.

Snimali su u Tel Avivu i u okolici Moskve mjesec i pol dana.