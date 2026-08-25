James Blunt tvrdi: 'Ja nisam taj goli muškarac kojem su u krevet doveli Hayden Panettiere'

James Blunt (52) oglasio se na društvenoj mreži X kako bi stao na kraj glasinama da je on 'goli, slavni muškarac' kojem su u krevet na jahti doveli Hayden Panettiere kada je imala samo 18 godina.

Pjevač je na X-u podijelio poveznicu na članak novinara Deana Pipera na Substacku, koji pobija glasine da je Blunt neimenovani muškarac o kojem je Panettiere govorila u svojim memoarima 'This Is Me: A Reckoning'. Pokojna glumica je muškarca opisala kao 'slavnog britanskog pjevača i tekstopisca u 30-ima'.

U članku pod naslovom 'Hayden Panettiere i James Blunt – Internetski linč', Piper je podsjetio da je 2009. godine pisao o Panettiere i Bluntu nakon njihova susreta na humanitarnom događanju amfAR u Cannesu.

- Stigli su zajedno, cijelo su vrijeme bili koketni i zajedno su otišli na zabavu nakon događanja. Sutradan su fotografirani na brodu, nasmijani i dobro raspoloženi - napisao je Piper. Upravo su te fotografije Blunta i Panettiere na brodu godinama kasnije potaknule glasine da je upravo Blunt muškarac na kojeg je glumica mislila. No Piper ističe da se vremenski slijed događaja ne poklapa.

Foto: Inga Kjer/EPA

- Ljudi, potrebna je samo najosnovnija AI pretraga da biste otkrili da je u svibnju 2009., kada su nastale fotografije Blunta, Panettiere imala 19 godina, gotovo 20. Dakle, ako se incident dogodio kada je imala 18 godina, Blunt u startu nije taj muškarac - napisao je Piper i dodao da se detalji koje je Panettiere ispričala ne uklapaju u teoriju o Bluntu. Glumica je, naime, rekla da je nakon traumatičnog susreta pobjegla iz kabine i sakrila se na drugom dijelu broda.

- Nije teško zaključiti da je incident u kabini bio prvi i posljednji put da je upoznala tog muškarca. Dakle, fotografije Blunta i Panettiere na amfAR događanju, kao i njihovo zajedničko fotografiranje na brodu sljedećeg dana, znače samo jedno – on definitivno nije taj muškarac - zaključio je novinar.

Panettiere je u svibnju gostovala u podcastu 'On Purpose with Jay Shetty', gdje je detaljnije opisala incident na jahti. Ispričala je da je mislila kako će provesti ugodnu večer s prijateljima na brodu, no žena kojoj je vjerovala odvela ju je u malu prostoriju.

- Fizički me stavila u krevet pokraj tog golog muškarca koji je bio vrlo slavan. Nije bilo mogućnosti da skočim i otplivam, i nije bilo nikoga tko bi imao razumijevanja za moju situaciju. Shvatila sam da im to nije bilo ništa novo - kazala je glumica.

Internetom su počele kružiti glasine kako je Diana Jenkins, bivša zvijezda serije 'The Real Housewives of Beverly Hills', žena za koju je Panettiere tvrdila da ju je odvela do muškarca, no ona je to demantirala. Panettiere je preminula prošle nedjelje u dobi od 36 godina. Njena smrt još se istražuje, piše Page Six.