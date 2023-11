James Cameron otkrio najdraži film: 'Cijeli je život uz mene...'

James Cameron (69), koji je 1997. režirao Oscarom nagrađeni film 'Titanic' s Kate Winslet i Leonardom DiCapriom, otkrio je kako mu je najdraži film 'Čarobnjak iz Oza'.

- Cijeli je život uz mene. Otkako sam ga prvi put vidio kao dječak na crno-bijelom ekranu tijekom 60-ih godina do perioda u kojem sam osnovao obitelj pa smo ga skupa gledali. Jednako je čaroban sada kao što je bio i prije - rekao je Cameron, a prenosi Far Out Magazin.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Otkrio je i koja mu se scena posebno svidjela u tom filmu redatelja Victora Fleminga koji je izašao 1939. godine.

- Posebno mi se sviđa scena kad Dorothy otvori vrata i izađe iz svog crno-bijelog svijeta u živopisan svijet Oza. Mogu samo zamisliti kako je ta genijalnost oduzela dah gledateljima 1939. godine - dodao je.