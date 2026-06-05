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STRAŠNO UBOJSTVO GLUMCA

James Handy (81) ubijen u svom domu: Počinitelj se sam prijavio

Piše 24sata,
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James Handy (81) ubijen u svom domu: Počinitelj se sam prijavio
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Foto: Imdb

Glumac je poznat po brojnim ulogama u filmovima kao što su 'Top Gun: Maverick' i 'Jumanji', a publika ga je često gledala i na malim ekranima. Za strašno ubojstvo osumnjičen je sin njegove djevojke

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Američki glumac James Handy (81), poznat po ulogama u filmovima kao što su "Top Gun: Maverick" i "Jumanji", ubijen je u srijedu u svom domu u mirnom kalifornijskom naselju Tarzana. Policija je za stravičan zločin osumnjičila Michaela Gledhilla (44), sina Handyjeve dugogodišnje partnerice, koji je nedugo nakon napada sam nazvao službe i sve priznao na izrazito bizaran i uznemirujuć način, ostavivši dispečere u šoku, navodi People

Oko 9.30 u srijedu je operater 911 primio poziv: 'Upravo sam ubio grešnog čovjeka'. Kako je navela policija Los Angelesa, čovjek je na telefonu zvučao smireno, no njegove su riječi brzo alarmirale sve službe. Policija je Handyja pronašla kako leži u dvorištu ispred obiteljske kuće. U prsima je imao ubodnu ranu i bio je bez svijesti te su ga brzo prebacili u bolnicu gdje su ga proglasili mrtvim. 

Foto: Imdb

Počinitelja nisu dugo trebali tražiti. Michael Gledhill je sam zaustavio policajce i rekao im da je on osoba koju traže. Nije pružao otpor te je uhićen pod sumnjom za ubojstvo. Sudac mu je odredio jamčevinu od iznosu od dva milijuna dolara. Motiv ubojstva još uvijek nije poznat. 

Život posvećen glumi i upečatljivim ulogama

James Handy rođen je u New Yorku i tijekom karijere koja se protezala kroz čak pet desetljeća izgradio je zavidnu reputaciju jednog od najpouzdanijih i najprepoznatljivijih karakternih glumaca u Hollywoodu. Njegov iznimno bogat i impresivan životopis broji više od 150 filmskih i televizijskih uloga, a svojim je nastupima redovito obogaćivao projekte u kojima je sudjelovao. Iako rijetko u glavnim ulogama, njegova lica publika se dobro sjeća po sporednim, ali uvijek upečatljivim likovima u brojnim velikim filmskim hitovima. Mnogi ga se sjećaju kao odlučnog istrebljivača u fantastičnoj avanturi "Jumanji" iz 1995. godine, gdje je glumio uz Robina Williamsa, ili po ulogama u filmovima kao što su horor komedija "Arachnophobia", superherojski triler "Neslomljivi" s Bruceom Willisom i Samuelom L. Jacksonom, te hvaljeni "Logan", gdje je glumio uz Hugha Jackmana u njegovoj oproštajnoj ulozi Wolverinea. Među zapaženim ostvarenjima nalaze se i filmovi poput "The Rocketeer".

Foto: Imdb

Handyjeva karijera bila je jednako plodna i uspješna i na malim ekranima. Pojavljivao se u gostujućim ulogama u nekim od najpopularnijih televizijskih serija svoga vremena, čime je pokazao svoju glumačku svestranost. Gledatelji su ga mogli vidjeti u kultnim kriminalističkim dramama kao što su "NYPD Blue", "Rizzoli & Isles", "NCIS: Los Angeles" i "Zločinački umovi". Ostavio je trag i u špijunskoj seriji "Alias" s Jennifer Garner, političkoj drami "Zapadno krilo" te popularnoj sapunici "Melrose Place".

Svoju posljednju ulogu na ekranu ostvario je 2023. godine, pojavivši se kao barmen u globalnom filmskom fenomenu "Top Gun: Maverick", čime je na jedan simboličan i pamtljiv način zaokružio svoju dugu i bogatu karijeru.

*uz korištenje AI-ja

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