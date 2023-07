Jamie kao 'kraljica' Jadranka: 'Nikad do sad nisam nosila tako glamurozan kostim. Čast mi je'

Foto: instagram/rtl/kolaž

Nikad do sad nisam nosila tako glamurozne kostime, pohvalila se holivudska glumica Jamie Lee Curtis sa seta snimanja filma 'Haunted Mansion'. POGLEDAJTE VIDEO: Glumica će izgledati baš impozantno u horor filmu. - Čast mi je nositi ovaj kostim - dodala je. Foto: Instagram U krupnom planu Curtis nas je pomalo podsjetila na još jednu kraljicu. - Uspjeli su me nagovoriti da budem Kraljica, no to je, iskreno, prvi put da sam pristala na takvo nešto, a vjerojatno i posljednji - svojedobno nam je rekla bivša premijerka Jadranka Kosor (69). Foto: RTL/canva Za njezin kostim u showu 'Masked singer' bio je zadužen Juraj Zigman, a kod Curtis kostimograf Jeffrey Kurland. Foto: RTL/canva Osim ''Mame ŠČ!'', Kraljica Kosor je kroz emisije izvela ''Mamica su štrukle pekli'', zatim ''Teške boje'' od Bareta i Majki, hit ''Iznad Tešnja'' Halida Bešlića i ''Clandestino'' Mau Chaoa.