Jamie Lee Curtis strahuje za svoj dom u stravičnom požaru koji hara Los Angelesom: Molim vas!

Veliki požar koji je zahvatio Kaliforniju sve više razara pred sobom. Mnogi su morali napustiti svoj dom, a među njima su bile i brojne poznate osobe iz Hollywooda. Neki se oglašavaju na svojim društvenim mrežama gdje dijele svoja iskustva, ali i štetu koju im je nanijela strašna vatra. Među njima je i Jamie Lee Curtis (66).

- Moja zajednica, a možda i moj dom, gori. Moja obitelj je sigurna. Mnogi će moji prijatelji izgubiti svoje domove. I mnoge druge zajednice. Toliko je proturječnih izvješća. Uz svu tehnologiju čini se da ima vrlo malo informacija. MOLIM VAS OBJAVITE ČINJENICE! POMOĆI ĆE ONIMA KOJI SE PITAJU! Situacija je zastrašujuća i zahvalna sam vatrogascima i svim dobrim Samaritancima koji pomažu ljudima da se udalje od požara. Susjedi su se pobrinuli za susjede. SVI sve uzimamo zdravo za gotovo jer svi živimo svoje živote, ali kada to pogodi vašu zajednicu, to je posebno šokantno. Život po životnim uvjetima. Ako je ikada bilo potrebe za korištenjem izraza MOJA RUKA U TVOJOJ, to je upravo sada. Pazite jedno na drugo. Sklonite se s puta i pustite vatrogasce da rade svoj posao. Molite ako vjerujete u to, a čak i ako ne vjerujete, molite za one koji vjeruju - napisala je glumica.

U objavi je podijelila fotografiju svoje kuće u razornom požaru.

Osim nje, oglasili su James Woods, Mark Hamill, splitski fotograf Jadran Lazić, koji tamo živi i radi, te brojni.

Zbog velikog požara koji hara Los Angelesom službe su izdale naredbu za evakuaciju cijelog luksuznog naselja Pacific Palisades, u kojem vile imaju glumci Steve Guttenberg, Adam Sandler, Dan Aykroyd, Billy Crystal, Bradley Cooper, Tom Hanks, kao i glumice Kate Hudson te Reese Witherspoon, reper Andre Romell Young, odnosno Dr. Dre, redatelj Steven Spielberg...