Jamie Oliver i njegova supruga obnovili bračne zavjete u Las Vegasu: Bio i Elvisov dvojnik

Jamie Oliver (49) i njegova supruga Jools proslavili su 24. godišnjicu braka, a obnovili su svoje zavjete u Las Vegasu, piše Daily Mail. Na društvenim mrežama slavni kuhar podijelio je nekoliko fotografija s intimne ceremonije, a na jednoj je i Elvisov 'dvojnik'. Osim obnove zavjeta, pratiteljima je pokazao kako je izgledalo i njihovo vjenčanje koje je bilo 2000. godine.

- Sretna 24. godišnjica braka Jools 24. Volim te Las vagus baby - poručio je Jamie i dodao kako su se dobro zabavili.

Jools je kasnije u svoje Instagram priče dodala video na kojem hodaju hodnikom do svog hotelskog apartmana. Za tu prigodu odjevena je u traperice s bijelom čipkastom bluzom, a na glavi je nosila veo.

- Puno te volim, hvala ti što si udovoljio mojoj ljuba

Par se vjenčao 2000. godina, a 2023. su prvi put obnovili zavjete i to na obiteljskom putovanju na Maldivima. Zajedno imaju petero djece, Poppy (21), Daisy (20), Petal (14), Buddy (12) i River (7).

Jamie je prošle godine rekao da mu je obnova zavjeta značila više od stvarnog dana vjenčanja.

- Izgovaranje zavjeta po drugi put značilo je zapravo nešto više - zaslužio si to, nisu to samo riječi, i svidjelo mi se. To je zapravo bilo jako lijepo, vrlo romantično i na kraju sam uživao u tome više nego itko drugi - priznao je slavni kuhar.

Foto: Insagram/screenshot