Jana Kramer je zbog incidenta u kupaonici prekinula s Evansom: 'Prije izlaska sam jela šparoge'

Pjevačica i glumica Jana Kramer (38), poznata po svojoj ulozi u seriji 'One Tree Hill', ispričala je svoje neugodno iskustvo s glumcem Chrisom Evansom (41).

POGLEDAJTE VIDEO:

Jana je otkrila da su ona i Evans izašli na nekoliko spojeva prije više od 10 godina, ali joj se dogodio incident u kupaonici zbog kojega se više nikada nisu našli.

- Još uvijek se osjećam pomalo poniženo. Ovo je tako neugodno - rekla je tijekom podcasta 'Whine Down'.

Chris ju je jednom prilikom pozvao u svoj dom kako bi prespavala kod njega, a ona je prije toga za večeru imala - šparoge.

Foto: O'Connor

- Te sam večeri večerala šparoge i otišla u kupaonicu piškiti, a on je odmah krenuo za mnom - rekla je. Otišla je spavati prije nego što je glumac legao u krevet, a to im je ujedno bila zadnja komunikacija ikad. Naime, šparoge uzrokuju neugodan i intenzivan miris mokraće koji je on, po svemu sudeći, osjetio kada je ušao u kupaonicu nakon Jane.

Foto: Andrew Sims/NEWS SYNDICATION

Kramer je naglasila kako se te kobne večeri ništa nije dogodilo, ali da se glumac dobro ljubi.

Chris Evans nedavno je potvrdio glasine o romantičnoj vezi s Albom Baptistom, portugalskom glumicom.

Najčitaniji članci