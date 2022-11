Najseksi muškarac na svijetu u vezi je s glumicom iz Portugala

Chris Evans (41) nedavno je proglašen najseksi muškarcem svijeta za 2022. godinu. Već godinama obožavateljice ne mogu odoljeti savršenom izgledu glumca. Ipak, njegovo srce je zauzeto. Chris je već više od godinu dana u vezi s portugalskom glumicom Albom Baptistom (25).

Zvijezda Marvelovih filmova je zbog naslovnice People magazina ovih dana ponovo privukao pažnju javnosti, a fotografi su ga uspjeli snimiti u ležernoj šetnji Central Parkom u New Yorku.

Chris je kroz najpoznatiji park na svijetu šetao s djevojkom Albom, a u pokušaju da ostane neprimijećen na sebi je imao šiltericu, naočale i masku preko lica. I jedan i drugi bili su ležerno odjeveni. Evans je na sebi imao majicu kratkih rukava i hlače, dok je glumica bila u crvenim tajicama i puloveru. I ona je također imala naočale i masku na licu.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Kako tvrde izvori za strane medije, njihova veza je vrlo ozbiljna. Chris je od Albe stariji 16 godina, no on to vidi kao prednost.

Foto: Axel Schmidt/DPA

- Provodiš puno vremena učeći što je bilo od pomoći, a što nije - rekao je za People, pa dodao:

- Prepoznao sam u čemu se trebam poboljšati i tako funkcioniram. Znati kada reći "oprosti" vrlo je važno za održavanje zdrave veze.

Foto: Henry Nicholls/REUTERS

Najčitaniji članci