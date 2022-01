Pjevačica Janet Jackson (55) je prvi put ispričala kako ju je njezin brat Michael Jackson debelo osramotio dok je bila mlada, ostavljajući joj bolne probleme sa slikom vlastitog tijela.

- Bilo je trenutaka kada me Mike zadirkivao i prozivao me. 'Svinja, konj, krava' - rekla je pjevačica.

- On bi se smijao tome i ja bih se također smijala, ali me bi me duboko u meni boljelo. Kada netko kaže da si pretežak, to utječe na tebe - ispričala je Janet.

Svoje probleme s kilogramima otkrila je u dokumentarnoj seriji koju je snimala pet godina. Priznala je kako se bori s kilogramima od svoje desete godine, kada je dobila ulogu napuštene djevojčice Penny u američkom sitcomu 'Good Times', piše The Sun.

- Emocionalna sam, pa kad sam pod stresom ili me nešto jako muči ja jedem, to me tješi - rekla je Janet i dodala da ju je taj problem još jače pogodio jer je bila javna osoba, a zbog toga i pod većim pritiskom.

Unatoč sedam godina razlike između nje i starijeg brata Michaela i njegovih komentara o njoj, par je bio vrlo blizak kao djeca, ali priznaje da su se razdvojili kako su starili.

- Sjećam se da sam jako voljela njegov album 'Thriller', ali po prvi put u životu osjetio sam da je između nas drugačije. Tada smo Mike i ja počeli ići svojim putem - osvrnula se na njihov odnos i kaže da su se nakon objave njegovog uspješnog albuma razdvojili.

Janet priznaje da je osjećala da joj je prezime teret zbog stalnih usporedbi s megapopularnim starijim bratom.

- Zahvalna sam jer mi je to ime otvorilo mnoga vrata, a u isto vrijeme postojalo je osuđivanje koja dolazi s tim prezimenom, odnosno određenim očekivanjima - tvrdi pjevačica.