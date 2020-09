- Uz sve izgovore, od umora do straha, kona\u010dno sam sebi rekla 'prelomi' i odlu\u010dila zapo\u010deti s treninzima kod ku\u0107e - napisala je Nata\u0161a. Pozirala je s velikom \u010dokoladom i dodala kako se morala malo nagraditi, ali kako je ovo posljednji put te da kre\u0107e u nove pobjede.

Janjić nakon trudnoće: 'Uz sve izgovore, počela sam trenirati'

Glumica je na društvenim mrežama podijelila s pratiteljima kako je u posljednje dvije godine dobila na kilaži, a izgubila na snazi. Sada je odlučno krenula dalje i odlučila se za promjene

<p>Glumica <strong>Nataša Janjić</strong> <strong>Medančić</strong> (38) i njezin suprug <strong>Nenad Medančić</strong> (36) prije dva mjeseca dobili su kćerkicu <strong>Kaju</strong>. Par već ima sinčića <strong>Tonija </strong>(1), a glumica ne skriva koliko uživa u majčinstvu. No priznaje kako su joj dvije trudnoće ipak ostavile trag. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nataša u Barceloni</strong></p><p>Na društvenim mrežama objavila je svoje fotografije uz koje se osvrnula na fizički izgled. Priznaje kako je kroz posljednje dvije godine izgubila snagu i dobila na kilaži pa je odlučila napraviti promjenu. </p><p>- Uz sve izgovore, od umora do straha, konačno sam sebi rekla 'prelomi' i odlučila započeti s treninzima kod kuće - napisala je Nataša. Pozirala je s velikom čokoladom i dodala kako se morala malo nagraditi, ali kako je ovo posljednji put te da kreće u nove pobjede.</p><p>Nakon prvog poroda Janjić je izjavila kako treba biti blag prema sebi kada je riječ o nakupljenim kilogramima.</p><p>- Deset kilograma viška jednostavno ne idu tako lako i brzo kao prije, a ne osjećam se ni dobro ni poletno...Nadam se da će vrijeme ipak učiniti svoje - rekla je glumica svojedobno.</p><p>Nakon što je rodila malenu Kaju, za<a href="https://story.hr/Celebrity/a145230/Natasa-Janjic-Medancic-Trudnoce-su-mi-ostavile-trag-na-kilazi.html" target="_blank"> Story.hr </a>rekla je kako u njezinom domu vlada obiteljska idila, a uz to, Toni i Kaja se odlično slažu. </p><p>- Mislim da ni sam još nije svjestan punog značenja toga da ima sestru, ali veseli joj se očarano kao što se veseli bubamari ili leptiru - rekla je Janjić.</p><p>Inače, Nataša je trebala roditi u kolovozu, no njezina malena Kaja očito je bila nestrpljiva pa je glumica rodila ranije. Uoči Valentinova podijelila je sretnu vijest i napisala na društvenim mrežama kako njoj i Nenadu u obitelj stiže prinova.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>