Janković posjetio restoran s pet zvjezdica: 'Račun od 60 eura, a hrana totalno razočarenje...'

Chef Mate Janković (45) podijelio je svoje iskustvo s hranom u jednom novom hotelu s pet zvjezdica u Dalmaciji. Detaljno je opisao kakvu hranu je naručio, kakvu dobio i koliko ga je sve to došlo.

- Jedna anegdota: Prije nekoliko tjedana bio sam na jugu i pao je dogovor da odemo na doručak u jedan novi hotel s 5 zvjezdica. Zanimalo nas je i htjeli smo vidjeti kako sve skupa izgleda. Osoblje nas je kulturno dočekalo. Rekli smo da nismo gosti hotela i da želimo doručak na što su nas sjeli za stol i ponudili opcije doručka. Možemo birati između a la carte, ali možemo s buffet stola - započeo je Mate na Facebooku.

- Obišao sam buffet stol i razočarao se. Sve je bilo ispodprosječno. Pastrie selekcija bila je neprimjerena hotelu od 5 zvjezdica, a ostatak stola otužan. Salame i sirevi supermarket kvalitete, banje s jajima loše i poluprazne, manjak opcija s voćem, žitaricama i kruhom. Osoblje iako vrlo ljubazno - neiskusno i nedoraslo zadatku - priznao je i dodao da su naručili a la carte.

- Jedan omelette i egg Benedict. Omelette je bio bez 2 od 3 naručena dodatka, a Benedict.... jedno(!?) poširano jaje na komadu prepečenog baguetta, rijetki Hollandaise i bez šunke - objasnio je Mate i ukazao servisu na grešku na što mu se, kako je priznao ljubazna konobarica ispričala.

- Zatim je s buffet stola donijela pureću šunku kojoj u tom jelu nije mjesto. Dakle, iskustvo je bilo razočaravajuće, a račun je bio 60 eura. Cijena je ok jer znate da je to hotel od 5 zvjezdica. Očekujete od hotela da bude nešto skuplji, ali ako nešto košta 5 zvjezdica, onda mora 5 zvjezdica i vrijediti - poručio je chef i pojasnio da su kvaliteta namirnica, znanje osoblja i kompletan ugođaj bili grozni, ali su mu sve naplatili kao da je bilo izvrsno.

- To nije problem osoblja. To je problem groznog vođenja države, porezne politike u turizmu, kao i nedostatka strategije razvoja istog. Kada jednoj industriji fali 50 000 ljudi, ona je osuđena na borbu i na pad kvalitete. Imaš to što imaš, radiš s time što možeš. Imam lokal, znam kakva je to borba i nikad, ali nikad osoblje nije krivo - napisao je Mate.

- Osim gore navedenih faktora krivi su vlasnici i kriv je management koji se nije prilagodio situaciji i mjestu u kojem funkcionira.

I za sve što se desi u SOL tapasu - kriv sam ja i samo ja. Ja biram osoblje i odgovoran sam za njihov trening. Ja formiram ponudu, ja biram i odobravam namirnice - dodao je.

Dalje je pojasnio kako je najveći problem bila vrijednost za novac i da su u restoranu postavili cijene koje opravdaju visoka očekivanja gostiju i kada se to ne ispuni, dolazi do nezadovoljstva.

- Ili budi kvalitetniji ili jeftiniji. Nema druge opcije. Svi su u krizi, nitko u EU ne živi tako dobro da baca novce. Mislim da ćemo svi u godinama koje dolaze imati još većih problema jer ovaj model nije održiv. Nažalost, ovo je situacija koja se može preslikati po cijelom Jadranu i ovakve priče čujem sa svih strana - rekao je Mate.

- Ništa neće promijeniti navike koje imamo kao nedostatak novca, prazne sobe, hoteli i restorani. U konačnici to je problem cijele zemlje jer na ovaj ili onaj način SVI građani žive od turizma. Neki direktno, a neki preko poreza i prireza koji se namaknu od njega. P.S. Da jedna stvar bude jasna - nitko ne navija za blagostanje i prosperitet svih koji se bave turizmom više od mene. Samo se bojim da ovo nije put - zaključio je poznati chef.