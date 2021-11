Sinoć je došao trenutak istine u 'Braku na prvu'. Uoči ceremonije, Sanela je odlučila priznati Jasminu da ima osjećaje prema drugom kandidatu. Iako mu još nije otkrila da je riječ o Edinu, svojim je priznanjem uspjela ostaviti Jasmina u potpunom šoku.

S druge strane, Edinova supruga Erna je sumnjala da on ima drugu i prije nego što joj je to priznao, a čak je i pogodila da je riječ o Saneli. Za razliku od nje, Jasmin nije ništa primijetio te sumnja da je njegova supruga zapravo izmislila cijelu priču.

Ipak, povrijeđenost nije uspio sakriti - skinuo je prsten i optužio Sanelu da je 'glumica'. I dok neki od gledatelja misle da je Jasmin dobio ono što je zaslužio zbog svog prijašnjeg ponašanja prema supruzi, sve je više onih koji ga po prvi put gledaju kao 'pozitivca' i suosjećaju s njim.

- I meni je žao Jasmina jer on se trudio da ispravi ono što je nesvjesno napravio, Edin je to iskoristio, njenu ranjivost, Edin je taj koji je igrao prljavo, ni Erna nije bila toliko naporna koliko je on tvrdio, on je imao svoj plan i povrijedio dvoje ljudi, nije fer - napisala je gledateljica na Facebooku.

- Meni je Jasmin na kraju ispao super. Koga ne bi iznenadilo ovakvo nešto, bez obzira što između njega i Sanele nikad nije niti bilo išta - glasio je jedan od komentara.

- Ma on je duhovit i simpa u stvari. Nije da će previše patiti - zaključio je komentator.

- Žao mi Jasmina, a Saneli ni Edin neće ništa dobro donijeti, kao bumerang će joj se to vratiti - napisala je gledateljica.

- Jasmine nisi ništa izgubio - poručio je gledatelj u komentaru.