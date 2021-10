Jasmina znam kao veselog dečka i zafrkanta pa mi je bilo čudno kad sam ga vidio pokislog, nije to Jasmin kojeg ja znam, rekao je Mislav na prvoj zajedničkoj večeri u 'Braku na prvu', a i ostali su parovi komentirali Sanelinu i Jasminovu situaciju.

A kako je večera odmicala, jaz između Sanele i Jasmina bio je sve veći. „Malo sam bila tužnija nego na početku, preispitujem samu sebe“, rekla je Sanela, a Andrea je smatrala da joj žene u emisiji trebaju pružiti potporu.

- Jasmin je jako nezainteresiran, ona gleda u jednu, on u drugu stranu - komentirao je Mislav Jasmina i Sanelu.

- Ako on nešto priča, ona kima glavom, čine mi se kao miran staložen par koji sve rješava u svoja četiri zida - komentirala je Erna.



Svašta je mučilo Sanelu tijekom večere, ali ona nije htjela razgovarat o tome, a zato je Jasmin još jednom iznio svoje sumnje. -Mislava ne mogu prepoznati, on će meni pričati da je zaljubljen do ušiju, a zna je tri dana… Kad si dugo sam i naleti ti osoba koja ti odgovara u svemu i ti misliš - to je to. I ako se daš skroz, samo ti ostane srce slomljeno - komentirao je i dodao kako je u Mislavu čučala ta ljubavna energija koju je pustio kao pticu iz kaveza.

- Dešavalo se i meni to u životu i ako se daš skroz samo ti srce bude slomljeno - priznao je Jasmin Saneli, pa dodao 'da sam se ja kao on tako zaljubio uvijek bi postojala doza opreza'.

Nakon večere parovi su iznosili dojmove. Andrea i Mislav komentirali su Jasmina i zaključili da mu možda mogu pomoći eksperti. „Vani je šarmer, galantan, žene su oko njega, zafrkant je veliki, a ovdje je bio skroz drugi Jasmin“, rekao je Mislav, a Jasmin je o tome pričao i sa Sanelom kad su se vratili u stan.

- Jasmin se malo opustio i shvatili smo da smo dosta slični barem po karakteristikama i lagano se nadopunjujemo, prijateljski - zaključila je Sanela.