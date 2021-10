Jasmin Čaušević (40) sve je šokirao sa svojim izjavama prije i poslije vjenčanja, prvo nazvavši buduću suprugu Sanelu (38) ženom 'na zalasku života', a potom i cijelo vjenčanje 'najvećom greškom života'.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ja nisam za ovo. Nisam ovo nikako ovako zamišljao. Pojavila se žena koja ima 38 godina, na zalasku svog života. Čekao sam taj klik, no umjesto klika, dogodio se antiklik. Nije ovo za mene, ne želim je zavlačiti. Totalno sam imao pogrešnu percepciju o ovom. Vidim da je ona dobra osoba i da sve priželjkuje... Fulao sam, ovo mi je najveća greška u životu.

- Želim izraziti žaljenje zbog svoje grube konstatacije da je Sanela s 38 godina 'žena na zalasku života'. Pojeli su me stres i trema i zbog toga sam dao nepromišljenu izjavu. Pod tim sam mislio da je Sanela ozbiljna žena koja zna što želi u životu i spremna se skrasiti te da je shvatila to vjenčanje mnogo ozbiljnije nego ja, zbog čega sam i reagirao kako sam reagirao, jer je nisam želio zavlačiti. Svatko tko me poznaje zna da nisam mislio ništa zlonamjerno. Ovim se putem ispričavam zbog nespretne izjave - izjavio je za RTL.hr.

Dan nakon vjenčanja, Jasmin se ispričao Saneli.

- Kad sam te prvi put vidio, izgledala si super i sve, dok nisam čuo tvoje zavjete. Za mene je to bio šok, koliko si ti ozbiljnije prihvatila ovaj eksperiment. I ja sam želio upoznati nekoga, ali nisam mislio da ću naletjeti na osobu kojoj je to sto posto - rekao je Jasmin.

Sudeći po komentarima na društvenim mrežama, gledateljima se njegovo ponašanje nije ni najmanje svidjelo. Svi su bili složni da su se Jasmin i njegovi prijatelji ponašali krajnje nekulturno.

- Žena 38 godina, na zalasku života? Alo frajeru, pa da si nešto vrijedio već bi se oženio - napisala je gledateljica o kontroverznoj izjavi koja je mnoge naljutila.