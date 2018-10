Jasmin se srušio na bodljikavu žicu: Doktorica stigla na Farmu

Na odabiru drugog duelista u reality showu 'Farma', Matej je odabrao Roberta kako je i rekao.

Foto: Anja

- Cure mogu biti sigurne i ovaj put igramo pošteno. Srećko nisi ti taj sigurno, pošto si se sad izlagao pred svima da sam ti ja rekao dva puta da ideš sa mnom u arenu - poručio je Matej farmerima i pogled usmjerio u Roberta.

- Ja bih se čovjeku htio zahvaliti na narukvici. To će ga koštati i to je to - kazao je Roberto.

Foto: Anja

Dodao je kako smatra da je samouvjeren.

- Svjestan sam ja da je to moja borba! Definitivno pucam na to. Cijeli život sam u treningu i to je to! I kad padne, još ću ga pregaziti - rekao je.

Koji će dvoboj Roberto odabrati, ostaje nam za vidjeti, no farmeri su uvjereni – bit će žestoka borba.

Foto: Anja

Dok je trčao za kravama koje su pobjegle, Jasmin je pao na bodljikavu žicu, pa je na farmu stigla doktorica kako bi mu pregledala ogrebotine.

- Krava me papkom pukla prije dva tjedna, nikako da zaraste - požalio se Jasmin.

Doktorica mu je očistila rane i previla kako ne bi došle u kontakt s prašinom.

- U zadnje vrijeme češće dolazim na farmu jer se farmeri ozljeđuju, što je i normalno jer su izloženi prirodnim uvjetima - zaključila je doktorica.

Foto: Anja

Dok ga je doktorica pregledala, gazda Ozren se jako zabrinuo.

- Jesam malo bio zabrinut jer nekako na tog Jasmina pazim kao na svoje dijete. Radišan je i vrijedan, ali brza. Svako malo njima neke ozljede ili krvave žuljeve, ili se posiječe, ili je imao ubod stršljena - kazao je, a nakon što je doktorica rekla da je sve u redu, laknulo mu je.

Foto: Anja

Kako im je ponovno mlin pokrenut, farmeri su sretni što mogu odrađivati nove narudžbe, a prva im je već stigla pa su se Jurica i Roberto odmah bacili na posao.