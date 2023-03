Jasmin Stavros: Nadam se da ću prospavati noć bez jauka, a dao bih 'sto Amerika' samo za...

Posljednjih dana, nakon što sam u zagrebačkoj Vinogradskoj bolnici završio s prvim ciklusom zračenja, čini mi se kao da su bolovi ipak nešto manji. Boli me i dalje, leđa me rasturaju, ali čini mi se da je intenzitet boli ipak nekako slabiji. Je li to zbog zračenja, zbog toga što pijem jake tablete protiv bolova ili zato što sam na bol već oguglao, što je ona postala sastavni dio mene, ja to ne znam kazati, rekao je glazbenik Jasmin Stavros (68) za Jutarnji list.

Jasminu je dijagnosticiran rak kostiju, nedavno su mu liječnici rekli kako sumnjaju i na rak želuca, ali nalazi još nisu gotovi. Jasminovi problemi sa zdravljem započeli su 6. veljače kada je završio u bolnici u Karlovcu na hitnoj operaciji želuca.

- Puknuo mi je tada čir na dvanaestercu, a nakon nekih dvanaest dana koje sam proveo u bolnici u Karlovcu, vratio sam se doma, ali doma sam bio samo nekoliko sati, jer me sve divljački boljelo, pa su me onda kolima Hitne pomoći prebacili u Vinogradsku bolnicu - otkrio je Stavros za Jutarnji.

Glazbeniku u posjetu dolaze supruga Žarka i sinovi Milo i Krešo. Tvrdi kako je njima možda čak i teže nego njemu, a supruga mu donosi domaće juhe i čajeve, no on apetita nema.

- Slabo jedem. Nije mi do jela, nije mi do ničega uz ovoliku bol. Ja se samo nadam da će kad-tad svanuti dan u kojem ću prospavati noć bez jauka, u kojem ću se probuditi bez boli - rekao je Jasmin te dodaje kako bi dao sad 'sto Amerika' da može stati ponovno pred svoju publiku.

