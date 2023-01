Jasmin Stavros: 'Više volim otići na misu nego gledati televiziju, svako jutro čitam Sveto pismo'

Splitski pjevač Jasmin Stavros (68) progovorio je o karijeri, privatnom životu, ovisnostima i ljubavi.

- Megazvijezda san posta, odnosno etablira sam se ka pjevač nakon svoga trećeg albuma "Ljubio sam anđela" 1989. godine, kad je došao hit "Umoran sam" i "Dao bi sto Amerika". Tad se sve okrenilo. Tad su me svi svatili ozbiljno, i kritičari i publika. Tad mi se otvorija teren i onda san počeja nastupat jako puno - rekao je Stavros za Slobodnu Dalmaciju i dodao kako je na vrhuncu karijere radio i po 120 koncerata godišnje, dok ih danas odradi otprilike 26.

- Mogu bit zahvalan Bogu šta san doša u situaciju da pivan kad mi se piva, a ne pivan kad mi se ne piva - ispričao je.

Dotaknuo se i razdoblja ovisnosti.

- Upa san u loše društvo, nisan ja toga tada bija ni svjestan. Ma nisu to bili neki veliki poroci. To san ja sve proba iz neke znatiželje, al‘ nisu meni tribale ni bolnice ni komune da se ja izličin od ovisnosti - iskren je Stavros koji to razdoblje naziva 'mladenačkom ludosti' i želi ga zaboraviti.

Suprugu Žarku upoznao je nakon 'crnog' perioda života.

- Isprid Gospe od Zdravlja san zavapija Bogu da mi pošalje nekog anđela. Mi kao More smo bili jako popularni, bilo je oko nas puno ljudi, događanja, ženskih... I onda mi je Bog uslišija molitve - kazao je pjevač koji je tada upoznao ljubav svog života.

Žarka i Jasmin su se nakon par godina veze i vjenčali. Živjeli su u predbračnoj čistoći...

- Nismo spavali prije braka. Danas je to, nažalost, rijetkost. Tada sam hodao s djevojkom koja je tako odgajana i živjela je vjeru i do prve bračne noći smo čekali - objasnio je.

Za kraj, osvrnuo se i na optužbe o podrijetlu.

- To je bilo jako ružno, kad te optuže za nešto što nisi. Znam ja tko je to, to su moji kolege koji su bili zavidni, ali ja sam se uvijek molio Bogu za njih, opraštao sam im. Moj otac je podrijetlom Rumunj, to je istina, al‘ nema nikakve veze sa Srbijom. Oni kad su došli u Jugoslaviju, prekrstili su se i promijenili prezime - zaključio je.

Stavros sa Žarkom danas ima dvoje djece. Kad su se vjenčali, ona mu je pomogla da se u potpunosti okrene vjeri.

- Je, nisam ja toliko bija u vjeri. Bio sam kršten i posli san napravija sve sakramente koji su tribali za brak. Žena mi je zapravo najviše pomogla. Da nije bilo nje, ne bi toliko bija u vjeri. Sad kad me ona okrenila vjeri, sad svi kažu da san puka i da san previše u vjeri. Volim ić na misu više nego blejat u televiziju - rekao je Stavros i dodao da 'svako jutro kad se probudi čita Sveto pismo' te da se moli svaki dan, ali isto tako da se ne smatra 'fanatikom'.

- Trudimo se živit vjeru, ali živit vjeru nije lako! Ovaj život koji mi živimo stvarno mi odgovara. Ode su mise u 18 sati, oden na misu i posli toga san miran. Najviše volin klanjanje - kazao je.

