Kalember i Stavros o karijeri i životu: 'Ja sam htio igrati za Hajduk, a Vlado je bio šminker'

Naši gosti vole pjesmu, a vi volite njih. Oni se vrte u milijunskim, zlatnim, platinastim tiražama, najavili su Zvonko Varošanec i Nada Šurjak na početku emisije 'Zlatna liga' dva poznata gosta, glazbenike Vladu Kalembera (69) i Jasmina Stavrosa (68).

POGLEDAJTE VIDEO:

Vlado i Jasmin u emisiji su pričali o životu i karijerama, a prvi je započeo Stavros.

- Moja karijera traje od 12 godine, tada sam počeo svirati bubanj. Na nagovor roditelja naučio sam svirati klavir, kojeg sam mrzio jer sam volio igrati nogomet. Mi smo živjeli preko puta Hajdukovog stadiona. Htio sam biti profesionalni nogometaš i igrati za Hajduk, imao sam talenta, no otac mi to nije dopuštao. Govorio mi je da nogometaši nemaju nikakvu perspektivu i eto, nastavio sam s glazbom - rekao je Stavros i dodao da je 1987. godine započeo pjevačku karijeru.

Foto: HRTi/Screenshot

Voditeljica Nada je zatim počela govoriti o sličnostima pjevača, a oni su ispričali kako su se upoznali i što ih je spojilo.

- Je li to bila ona turneja 'Vino na usnama'? - upitao je voditelj, a Kalember je odgovorio:

- Ma znali smo se mi i prije. Mi iz svijeta glazbe se znamo tako i iza.

- Ja sam počeo s 15. godina svirati po parkovima - dodao je Vlado, a voditeljica je zaključila da su dvojica glazbenika u jednom trenutku bili i susjedi.

Foto: HRTi/Screenshot

- Jedno vrijeme živjeli smo u istom hotelu, u mnogim hotelima. Jedan je bio baš poseban, tu smo se često viđali. Zagrebački Intercontinental - rekao je Jasmin koji je školovani glazbenik koji je bio najbolji student s naših prostora.

- Bio sam 82 najbolji student i kad sam ima završni ispit bivši pokojni profesor pomogao mi je da idem u Ameriku. Otišao sam i vratio se, nisam htio tamo biti. "Ti si jedini bijeli koji se može nositi s crncima" govorio mi je tada profesor. U to vrijeme je bila izražena ta rasna diskriminacija. On mi je riješio papire, zvala me ambasada iz Zagreba, a ja sam rekao ne, neću tamo živjeti. Nije mi tamo bilo lijepo, dok sam bio student jedva sam se čekao vratiti doma i nisam htio da mi se djeca odgajaju u Americi, ja sam dalmatinac ipak - ispričao je, a zbog tog njegovog putovanja je nastao čuveni hit 'Dao bi' sto amerika'.

Foto: HRTi/Screenshot

Kalember i Jasmin na jednoj su turneji bili zajedno.

- Bile su to 80-te. Dođe Stavros kod mene, šuti i kaže: "Čuj jel bi ja moga pjevat?", a ja mu odgovorim: "Ako mogu ja možeš i ti!" - ispričao je Kameleber kroz smijeh.

- Ja sam na prvoj ploči Doris Dragović imao duet. Trebao je doći Bajaga i onda me Zrinko Tutić nagovorio da ja to otpjevam - rekao je Jasmin i dodao:

Foto: PIXSELL/kolaz

- Kada je Rajko Dujmić čuo kako ja zvučim odmah me pohvalio i rekao da će mi napraviti pjesme. Godinu dana sam opet razmišljao o tome pa sam krenuo u to. Rajko mi je rekao da ću tri godine morati biti strpljiv i u te tri godine ćemo morati napraviti tri albuma. Kad sam snimio prvu ploču svi me počeli pljuvati. Kakav bubnjar, kakav glazbenik, a prešao na komercijalu. I kada su prošle te tri godine, stvarno je bilo tako kako je Dujmić reako, počeli su me voljeti.

Voditelje je zanimalo i koliko je Vlado najviše karata prodao za jedan koncert?

- U Moskvi, 200 tisuća karata - rekao je, pa je na isto pitanje odgovorio i Stavros:

- Moje su bile tražene, ali ne kao njihove. Vlado je u to vrijeme bio šminker, kada bi negdje došao, svi bi vrištali.

Foto: Igor Soban/Pixsell

Koliko zajedno radite sada, svaki od vas, koliko imate koncerta?, pitali su voditelji.

- Period kraj rata, ja sam radio otprilike 120 koncerata godišnje, a Vlado je radio i više. Imali smo ogromne brojke, a sada smo se malo povukli, neka malo mlađi rade. Mi smo se naradili. To je adrenalin, ne možeš to prekinuti tek tako. Meni je dosta četiri, pet nastupa mjesečno. Tako radim. S Grdovićem i Pejakoićem nastupamo kao tri mušketira, a tko dođe ima šta čuti i viditi - kaže Jasmin.

Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS

- Nažalost, izgubili smo Rajka, pa smo ga odlučili zamijeniti s cijelom estradom. Sad završavamo dugo svirajući CD od 40 pjesama u kojoj imamo oko 50 gostiju - objasnio je Kalember.

Glazbenici su se dotaknuli i teme obitelji.

- Nisam pomagao sinu. Dok sam svirao bubanj vježbao sam po osam sati, bija sam zaljubljen u njega. Imao sam radno vrijeme, ja sam htio da mi sin bude frizer, da ode u London jer šta će svirat bubanj, al jabuka ne pada daleko od stabla. Počea je svirat na mom bubnju ko mali, pokaza sam mu kako se drže palice i napisa par vježbica. Otišao je u Graz na akademiju Jazza. Neće ništa da svira nego jazz, živi na korčuli. Lovi ribe uživa - kazao je Jasmin.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Mog sina zanima elektronika od šeste godine. Nije promijenio od tada kurs - dodao je Vlado.

A objasnili su i kako se rekreiraju.

- Živim dosta zdravo. Vlado i ja smo živjeli tri kuće jedan od drugog i svaki dan smo se sretali na kavi. Ja sam se odselio na jedno selo, živim u jednom selu sedam kilometara od Jastrebarkog. Malo dolazim u Zagreb. Kada sam na moru, onda sam na Korčuli, veliki sam zaljubljenik u ribolov. Strastveni sam ribolovac. Osim ribolova, kad sam na kontintentu, šetnja, miran život, doma žena, odem u crkvu, živim obiteljskim životom, a zimi skijanje - ispričao je Jasmin.

Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

- Ja sam doša u tu fazu da biram da radim što volim. Idem pivat tamo di mi odgovara - zaključio je i za kraj je zapjevao s Vladom 'Dao bi' sto amerika'.

Najčitaniji članci