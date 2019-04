Jasminovo carstvo: Na Korčuli sagradio vilu, prvi red do mora

Dao bih sto Amerika...da sjednem na verandu, pa uz karte i bevandu...brojim valove! Tako idu stihovi možda i najvećeg hita Jasmina Stavrosa (64), jednog od najvećih zabavljača na hrvatskoj estradi. I kada čovjek vidi njegovu 'vikendicu' u Prigradici, nekoliko kilometara od Blata na Korčuli, potpuno je jasno odakle inspiracija za tekstove...

Kuća je stotinjak metara od središta Prigradice, starog mjesta na sjevernoj obali otoka, potpuno uklopljena u hlad borova i cjelokupni ambijent. Iznajmljuje se, a uz bazen, terasu i roštilj, činjenica da je prvi red do mora jasno sugerira o kakvoj je lokaciji riječ. Dobro, možda zimi olujna bura podigne morsku pjenu do kamene međe kuće, ali zato najmanje šest, sedam mjeseci traje uživancija. Kažu nam dobro upućeni mještani kako Jasmin Stavros ne boravi previše u toj kući, uglavnom s prijateljima dolazi njegov sin Milo koji se bavi iznajmljivanjem.

- Od Jasminove žene otac je s Korčule, baš ovdje iz Prigradice. Ali odati ću vam tajnu: Jasmin obožava Korčulu, more i odlazak na ribe pa je zapravo preuredio za sebe i obitelj staro imanje van mjesta i tamo često boravi. Malo je zabačeno, ali ima vjerojatno 300 tisuća kvadrata zemljišta na kojima su nekad bile tri stare kućice... Njih je preuredio, renovirao, a sve uokolo je maslinik. - kažu nam u Prigradici sugovornici koji u mjestu žive cijelu godinu.

Koliko znaju iz priča, veći dio godine Stavros je poslom u Zagrebu te mu je zimska 'baza' u mjestu Kupeć dol u podnožju Žumberka. Nikako ne bi željeli nauditi svom slavnom sumještaninu, dapače. Jer Stavros je prije nekoliko godina održao humanitarni koncert u Blatu, a cjelokupni prihod je išao za prilagodbu plaže u Prigradici za osobe s posebnim potrebama, pojašnjavaju. Kako je to 'rezervno' imanje ograđeno, nismo stekli dojam o vrijednosti investicije.

Naši sugovornici tvrde kako su renovirane kuće ostale u gabaritima starih objekata, no da je super uređeno kako bi svaki član obitelji imao svoju privatnost, a opet su svi na okupu. Kuće nisu blizu mora iako se, tvrde mještani Prigradice, golemo imanje dolazi do obale. Vrijednost takve nekretnine je posebno teško odrediti – samo zemljište bi se moglo naplatiti stotine tisuća eura...

Što se tiče vile u Prigradici, ukupna je stambena površina nešto više od stotinjak 'kvadrata'. Uz veliku okućnicu na kojoj su gotovo isključivo stabla masline, ova vila ipak ne može postići neku pretjeranu tržišnu cijenu. Uređena je, vidi se to, s ljubavlju prema okolini, u pravom mediteranskom štihu s kamenom fasadom uklopljenom u okolni teren, u današnje vrijeme raskošnih građevina gotovo je understatement.

Vjerojatno bi se našao kupac, kada bi bila na prodaju, za oko dva milijuna kuna. Mile Šegvić, ovlašteni agent i diplomirani pravnik s dugogodišnjim iskustvom u prodaji nekretnina posebno naglašava kako ovlaštenje za procjenu vrijednosti nekretnina više nije na agencijama, no stvarnu vrijednost na kraju određuje – tržište. Postignute cijene često odudaraju pet do deset posto od početno oglašene, u nekim slučajevima i do 25 posto od početne, ali je stanje kod skupljih nekretnina specifično.