Stavros o izgledu: Ne koristim botoks, na meni je sve prirodno

Ne koristim botoks, nemam ja potrebe za tim kad tamo od 1987. godine redovito odlazim na tretmane uljepšavanja, počinje nam priču pjevač Jasmin Stavros (64). Tajna njegova mladolikog izgleda svakako su redoviti tretmani i masaže lica u jednom zagrebačkom beauty centru Lora Derm. Ondje je, kaže nam Stavros, rado viđen gost već desetak godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1204785 / Jasmin Stavros svakodnedno brine o svojoj koži.]

Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

- Imam svoju kozmetičarku, odlazim kod nje na tretmane svaki tjedan - otvoreno kaže Stavros...Treba paziti na kožu, ona je zaista naše blago. Vani imamo ispušne plinove, razne nečistoće, a sve to negativno utječe na lice i tijelo. Još ako se bavite poslom kojim se ja bavim, pa stalno imate koncerte i neprospavane noći, koža se umori i trebate ju tretirati, pojašnjava Staki kao pravi stručnjak.

Da je glazbenik lojalan klijent potvrđuje i njegova kozmetičarka Žana Barjaktarević. Ističe kako je Stavros fenomenalan klijent ne samo zato što je redovit, već jer se ne boji isprobavati nove stvari.

- Ne mijenja rutinu, to mi je kod njega divno, ali se isto tako i ne boji nekih novih tretmana. Radim mu HydraFacial, koji čisti i pomlađuje lice, zatim razne pilinge za lice koji skidaju mrtve stanice kože, Venus Legacy koji omogućuje dugoročno poboljšanje kvalitete kože tijela i naravno, mezoterapiju - govori Barjaktarević.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Nije neuobičajeno da ga u salonu prepoznaju razni klijenti i pohvale mu ten, a odmah mu i dobace kako bi i oni željeli izgledati poput njega. Bude joj simpatično što se Stavros na to naljuti.

- To je uvijek smiješna scena jer im kaže: ‘Ja ovo radim već puno godina, jedan tretman ne može ti ništa pomoći. Odi kod kirurga da bi bio poput mene...’ - kroz smijeh nam je rekla. Uz pjevača je veže niz anegdota jer su, kako kaže, tim već godinama. On je primjer kako kontinuirana njega donosi veliki uspjeh u budućnosti jer rezultira zdravom, njegovanom i čistom kožom.

- Stavros voli i tretmane kisikom. On je bio i veliki poticaj odnosno motiv da uređaj uopće uzmem u salon. Princip je sljedeći: dajem mu infuzije s kisikom baš onda kad je to potrebno, kad je koža umorna. Odmah mu postane svježija i glađa jer dubinski čisti i obnavlja lice - tvrdi. Osim redovitih tretmana, Stavros posjeduje i brojne kreme kojima duguje njegovan izgled. Otkrio nam je kako se često neke skupe stvari znaju isticati kao najbolje, a u stvari to nisu.

Foto: privatni album

- Najgore mi je kad sadrži puno kemija, odmah znam da to nije dobro. Stoga već godinama svoje lice tretiram kremama na bazi smilja. Kupujem ih kod jedne gospođe koja sve sama radi i znam da je prirodno i domaće. Razni serumi, dnevna i noćna krema, krema za oko očiju, za noge, tijelo... Ona sve svoje ima i to je meni kao Sveto pismo. Njima se mažem ujutro i navečer - objašnjava pjevač svoju rutinu i nastavlja:

- Oni koji misle da će agresivnim kremama dobiti lijepu kožu u kratkom vremenu, varaju se. Trebali su odavno početi misliti na sebe. Recimo, ja sam se već 1987. odlučio na miolift. Mislim da sam bio prvi koji sam na to krenuo - kaže Staki. Miolift je, pojašnjava Barjaktarević, jedan od prvih uređaja u kozmetičkoj industriji koji radi mikrostimulaciju mišića. Služi za podizanje mišićnog tonusa i smanjenje bora, a zbog toga što je Stavros na vrijeme počeo brinuti o sebi, danas mu ne treba botoks.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Kod njega je to zaista nepotrebno. Hvalim ga i hvalit ću ga zato što je svjestan da se treba brinuti o sebi. Njega ne treba ni na što nagovarati, ali botoks nije za njega pošto se mezoterapijom koža idealno tretira i daje mu onu glatkoću i sjaj - rekla je Barjaktarević.Stavros kaže da ne zna što bi se moralo dogoditi da on preskoči tretman.

- Već 32 godine brinem o svom izgledu. Sve je u potpunosti prirodno i na to sam ponosan - zaključio je Staki.