Jasminu Stavrosu je umjetničko ime dao Rajko Dujmić, roditelji nisu htjeli prihvatiti promjenu

Hrvatsku je u četvrtak rastužila vijest o smrti Jasmina Stavrosa. Glazbenik je preminuo u srijedu u 69. godini nakon teške borbe s karcinomom.

Svima je poznat kao Jasmin Stavros, a rodio se kao Milo Vasić, 1. studenog 1954. godine u Splitu. Svoju bogatu karijeru započeo je sa samo 15 godina, a albume je krenuo snimati krajem 80-ih. Sve do tada slovio je kao Milo, dok mu Rajko Dujmić nije dao njegovo umjetničko ime Jasmin Stavros.

Ime mu se toliko svidjelo pa je svoje ubrzo zakonski i promijenio, a novo prezime je bez problema prihvatila njegova supruga Žarka. Ipak, njegovi roditelji nisu to na početku htjeli prihvatiti.

- Kad je Rajko Dujmić izmislio ime Jasmin Stavros, odmah sam promijenio sve svoje dokumente. Moja supruga i djeca, svi se prezivaju Stavros. Moj pokojni otac znao je reći: Ok, sad se prezivaš Stavros, ali i dalje si moj sin! Majka je to teško podnijela. Pogodilo ju je to i nikada me nije nazvala Jasmine! Zvala bi me Milo i najviše Srićo moja - rekao je svojedobno za Slobodnu Dalmaciju.

Prije dvije godine Jasmin nam je pričao o Rajku, koji je preminuo 4. kolovoza 2020. godine.

- Svako malo mi se pojavi njegova slika i često razmišljam kako se to dogodilo, zašto je tako rano otišao. Sjetim ga se i pomislim: ‘O, Bože, zašto si ga tako brzo uzeo k sebi’. Bog je s njim imao plan, vjerojatno mu je trebao gore. Nedostaje mi Rajko - rekao nam je tad.

