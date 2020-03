Jasna Orneli Bery: Voljela sam Čolića, ali su se putevi razišli...

Upoznali smo se jako mladi, davno. Odlazili smo na Skenderiju, u Dom mladih, koji je okupljao talente, i tu su bili ne samo glazbenici već i glumci, slikari. Družili smo se i tu sam se prvi put zaljubila. Svi imamo prve ljubavi i uvijek će imati jedan dio u mom srcu koji je samo rezerviran za njega. Pogotovo zato što sam imala predivno iskustvo koje ću pamtiti čitav život - rekla je Jasna Ornela Bery (66), jedna od najpoznatijih sarajevskih glumica.

Foto: Facebook

Njezina prva ljubav je, piše Hayat, bio Zdravko Čolić (68). Glumica je ispričala da su im se putevi kasnije razišli, a prvi put nakon rata sreli su se u Beogradu.

– Bio je to vrlo emotivan susret. Zdravko Čolić širi pozitivnu energiju. On ima ono nešto. Sada, poslije toliko godina, uspio je to zadržati. Kod njega sam voljela taj njegov nerv, tu iskru u oku koja ne prestaje zračiti – rekla je Jasna i nastavila:

- To je i dalje ljubav koju ne možete pomilovati i držati za ruku. Zdravko će ostati uvijek svačiji i ničiji. Prije svega je dobar čovjek. Čola mi je posvetio pjesmu „Noć mi te duguje“ – zaključila je ona.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Zdravko Čolić već skoro 20 godina uživa u skladnom braku sa suprugom Aleksandrom, s kojom ima dvije kćerke Unu i Laru.

Kći Una (18) na svom Instagram profilu ne krije koliko voli poziranje ispred kamera, garderobu, šminku i izlaske. Una svoje pratitelje svakodnevno 'časti' fotografijama na kojima pokazuje luksuzan život. Veliki je ljubitelj brendirane garderobe i putovanja, a do nedavno je pohađala najskuplju privatnu gimnaziju u Beogradu. Prije gimnazije na Košutnjaku završila je u istom obrazovnom centru osnovnu školu, u koju trenutačno ide Zdravkova mlađa kćerka Lara.

Foto: Instagram

Prema navodima izvora za srpske medije, Zdravko Čolić je njezino srednjoškolsko obrazovanje platio oko 350 tisuća kuna.

- Nemam ništa protiv da nas fotografiraju kad smo obiteljski na aerodromu, ali da se mi namjestimo za fotografiranje, za to baš i nisam. Sve spontano dođe u životu. Moja starija kći, kad vidi da se fotografiraju njezine vršnjakinje i izlaze u novinama, kaže da njoj to nije važno. Ali danas, kada netko nešto lajka, e onda im je drago - ispričao je ranije Zdravko Čolić. Una se pojavila i u njegovu spotu za pjesmu 'Esma'.

