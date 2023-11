Jasna Zlokić zbunjena zbog pet Arena Aleksandre Prijović: 'Ja nisam nikad čula za nju prije'

Glazbena diva Jasna Zlokić (68) gostovala je u emisiji Večernjeg lista tijekom koje se osvrnula na Aleksandru Prijović (28) i činjenicu da će u Areni Zagreb nastupiti pet puta.

- Evo ova cura Prijović, koja je napunila pet Arena, ja nisam nikad čula za nju prije. Ali svaka čast. Pet Arena, to je zavidan uspjeh - rekla je Jasna.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL/

Pjevačica je kazala kako ne zna ni jednu Aleksandrinu pjesmu i pomalo je zbunjuje pet rasprodanih koncerata koje će srpska zvijezda u prosincu održati u zagrebačkoj Areni.

- Ljudi koji napune pet Arena, o njima se zna. Kroz vrijeme, kroz minuli rad, kroz nekakvo postojanje. Kroz poštovanje. Ne znam kako se sad to, kako bi se tretiralo. Ali evo ovako da iz čita mira čovjek dođe na scenu i da ga nisi nikad čuo, a nisam ja jedina - izjavila je Zlokić.

Jasna je otkrila kako ju je Prijovićkin uspjeh naveo da posluša neke njezine pjesme jer i to spada u dio posla.

- Poslušala sam i nije to moj fah, nisam u toj glazbi.Ne zato što to smatram manje vrijednom ili više vrijednom, nego jednostavno to nije zvuk kojega ja preferiram - zaključila je pjevačica.