Jasna Zlokić o dolasku 50 Centa u Hrvatsku: 'Lijepo iskustvo, ali ne bih ponovila ove godine...'

Poziv me svakako iznenadio, to je bilo skroz neočekivano. Tada su se radili ti takvi koncerti, da bi predgrupa bio netko iz drugog žanra. Tako sam 50 Centu (47) bila ja iz zabavne glazbe, ispričala nam je pjevačica Jasna Zlokić (68), koja je američkom reperu nastupila kao predgrupa.

50 Cent je pred zagrebačkom publikom nastupio 2007., a to je bilo njegovo prvo i posljednje zaustavljanje na ovim prostorima, sve dok nije najavio da će u metropoli ponovno nastupiti 17. listopada ove godine.

Foto: PROMO

Sasvim neočekivano, kako i sama kaže, pjevačica poznata po hitovima 'Skitnica' i 'Dođi u mali Kaffe', nastupila je prije slavnog repera. Ona je izvela upravo pjesmu 'Skitnica' u do tada neviđenom aranžmanu s reperom Markom Lasićem 'Neredom' (44), koji je ujedno bio i organizator koncerta.

- To je jedno divno iskustvo i nezaboravan nastup i doživljaj. Mogu čak reći da mi je to bio jedan od najdražih nastupa jer je bio pred publikom koja nije inače moja, to su reperi, za mene su to bila djeca, ali su bili predivni. Dočekali su me s podrškom, s krikom, kao da sam došla pred svoju publiku - priča nam Jasna koja se ovog nastupa rado prisjeća.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list

Pjevačica je nastupila u svom uobičajenom elegantnom izdanju. Nosila je bijelo odijelo, šešir i veliku bundu, koju je tijekom pjesme skinula. Osim nje, predgrupa reperu koji je svojevremeno punio top ljestvice svojim najvećim hitom 'In Da Club' nastupila je i grupa Neki Daniels, Connect te reperski duo Nered i Stoka.

- Surađivala sam i s reperskim grupama koje nisu bile moj fah, ali je sve u svemu bilo odlično iskustvo i lijepa uspomena - kaže pjevačica.

Foto: lukunize

Nadolazeći nastup repera u zagrebačkoj Areni prvi je u 16 godina, a održat će se u sklopu velike svjetske turneje koja započinje za manje od mjesec dana u Salt Lake Cityju, a završava krajem godine u Australiji. Pitali smo Jasnu bi li mu ponovo bila predgrupa.

- Ma ne, to se napravi jednom i to je to. Mislim da je to jedan doživljaj u životu koji nema smisla ponavljati - govori Jasna.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL/

Možda nekom drugom prilikom, dodaje, a onda nam je objasnila da 50 Centa zapravo nije imala priliku upoznati.

- Nisam ga ja upoznala, samo sam ga u prolazu vidjela, zato što su kontakti s tom njegovom svitom i menadžerima bili strogo čuvani. Mi smo bili u jednoj prostoriji svi zajedno, a sve ostalo je bilo zaključano. Valjda je to bio stav njihovih menadžera, nije bilo moguće imati kontakt s njim. Ali dobro, ja sam imala svoj nastup, on svoj - zaključuje pjevačica.