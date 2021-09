Pjevač Jason Derulo (32) je jučer na Twitteru objavio da su on i njegova djevojka Jena Frumes (28) prekinuli. Par je počeo izlaziti u ožujku 2020. godine, a prije manje od pet mjeseci im se rodio sin Jason King.

- Jena i ja odlučili smo se rastati. Ona je nevjerojatna majka, ali osjećamo da će nam razdvojenost u ovom trenutku omogućiti da budemo najbolja verzija sebe i najbolji roditelji koji možemo biti - napisao je pjevač, te zamolio za poštovanje njihove privatnosti.

Jena i Jason su rođeni na isti datum te su dan prije objave o prekidu proslavili svoje rođendane u Aspenu u Coloradu. Jena je tom prilikom pjevaču posvetila romantičnu objavu na Instagramu.

- Blagoslovljena što sa svojom ljubavi dijelim dan rođenja. TI si najzgodniji, najvrjedniji, najtalentiraniji, najblesaviji i najljubazniji čovjek ikad - napisala je manekenka o Derulu u srijedu.

- Uistinu me upotpunjuješ i zahvalna sam na ljubavi koju dijelimo. Ti i naš mali činite me najsretnijom djevojkom na svijetu i jedva čekam s vama stvoriti nove uspomene. Znam da sam 'tvrd kolačić', ali činiš me mekom i prihvaćaš me takvom kakva jesam i zauvijek sam zahvalna na tome. Živjeli još jednu godinu! Volim te toliko, zauvijek - završila je Frumes objavu, koju je u međuvremenu obrisala.