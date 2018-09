Javio se Grdović: ‘Jugoslaveni ne žele da me Hajduk voli...'

Neki Jugoslaveni ne žele uopće vidjeti ljubav između mene i mojeg najdražeg kluba na svitu. Nema mi smisla da netko širi laži, rekao je pjevač Mladen Grdović (60). Zadarskom grdelinu otkazan je nastup na “Biloj noći” u Kölnu, a nakon toga počele su priče kako ga se odrekao i Hajduk. Ta je informacija došla i do Grdovića, ali su uspjeli izgladiti situaciju.

- Hajduk i ja uvik ćemo se voliti i to što ovih dana govore su gluposti. Plaka jesan, normalno da me zabolilo, ali to je sad iza nas. Hajduk i publika su uvik bili i bit će uz mene. Pa ljudi moji, narod me obožava - zaključio je Grdi.

Ističe da je vidio da su organizatori “Bile noći” rekli da mu nije otkazan nastup zato što je pjevao hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji u Rusiji, ali mu i dalje nije jasno zašto je sve ovako ispalo.

- U Kölnu imaju dvojica, trojica koji rade protiv Hajduka. Nije štacija tamo. Štacija je u Splitu. A po cijelom svijetu sam pjevao i pjevam i dalje. Imam Beč, imam Ameriku, imam Kanadu... Imat ću ja i dalje Hajdukove noći, bez brige budite - poručio je.

Trenutačno ima toliko nastupa da nije u mogućnosti organizirati veliki koncert povodom 40 godina karijere, ali, kako kaže, radi na tome. Na Rujanfestu na zagrebačkom Bundeku nastupa 23. rujna i već je najavio spektakl.

- Pivamo Maja Šuput i ja. To će biti show, već vidin. Ljudi će se stvarno zabaviti. Samo neka dođu, sprema se fešta - poručio je Grdi.