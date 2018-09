Hajdukovci Grdoviću otkazali nastup jer se grlio sa Šukerom

Volim sve klubove, a najviše Hajduk i našu reprezentaciju. Očito ima ljudi kojima nije drago da je Hrvatska bila druga na SP-u, rekao je Mladen Grdović (60). Zadranin je 13. listopada trebao pjevati na 'Biloj noći' u Kölnu. Nastup je međutim otkazan jer su, stoji u njihovom dopisu, članovi Upravnog Odbora udruge nezadovoljni Mladenovim pjevanjem i grljenjem s Damirom Vrbanovićem i Davorom Šukerom za vrijeme Svjetskog prvenstva u Moskvi.

- Razlog zbog kojega je otkazana 'Bila Noć' sigurno nije podržavanje reprezentacije od strane Mladena Grdovića kao što je navedeno u objavi. To je laž, poslali smo mail o otkazivanju nastupa - poručuju iz Društva prijatelja Hajduka Köln.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Međutim u mailu su napisali upravo rečenicu o njihovom nezadovoljstvu grljenja Grdovića s čelnicima HNS-a. Dodali su i da im se ne sviđa ni podrška koju je Mladen dao Zdravku Mamiću.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

- To je nebuloza. Kakve veze Mladen ima s Mamićem? Mamić nije ni bio u Rusiji - začudio se Ljubo Šeperić, Grdovićev menadžer.

Zadraninu su otkazali nastup još u srpnju no njegovo ime i sliku do danas nisu uklonili s plakata. Reklamiraju ga dva i pol mjeseca nakon otkazivanja. I Šeperića i pjevača smeta što su plakati s Mladenovim likom i dalje po Kölnu. Smatraju da na račun Grdovićeve popularnosti žele prodati što više ulaznica, a potom publici reći da je Mladen zeznuo i nije došao na nastup.

Foto: Dino Stanin/PixSell

Zato su i obznanili da su organizatori samovoljno otkazali koncert. Mladen je ljut jer ga, unatočupozorenjima njegova menadžera da maknu plakat, i dalje reklamiraju Grdovića na 'Biloj noći' u Kölnu.

- Pjevao sam Hajduku i njegovim klubovima bez šoldi, bez ičega. Meni je to čast. U siječnju pjevam na Biloj noći u Beču, sljedeće godine idem Hrvatima u Kanadu. Nikog ne smeta što sam se grlio po Moskvi. Vjerujem da u Kölnu ima netko tko radi protiv Hajduka. Ovo me je jako rastužilo - rekao je Mladen.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Pjevač voli sport od malih nogu. Osvajao je medalje u veslanju. Pobornik je fair playja, emotivac je i ovakve igrice ga bole. Svjestan je da ni Hajduk ni Torcida nemaju ništa s ekipom iz Kölna. Strastveni je navijač Hajduka i smeta ga kad se ružne stvari vežu uz ime najdražeg mu kluba. Koliko voli Hajduk svjedoči i činjenica da je 2010. napravio prvu tetovažu u životu. Na desnoj si je ruci tetovirao Hajdukov grb i ispisao riječi ‘sto godina Hajduka’. Tako se zove i pjesma koju je posvetio omiljenom klubu.

VIDI OVO! KVIZ: Jesi li Severina ili Jelena Rozga?