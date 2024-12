Jay-Z ima izvanbračnoga sina? 'Srce mi se slama radi njegovih skandala, a mene ne priznaje...'

Dok reper Shawn Corey Carter (55), svjetski poznat kao Jay-Z, negira optužbe za silovanje maloljetnice, o situaciji se oglasio njegov navodni sin Rymir Satterthwaite (31), koji tvrdi da je izvanbračno dijete kontroverznoga glazbenika. Priznaje da mu je "srce slomljeno" jer se njegov navodni otac brani od seksualnih zločina za koje ga terete, a koje je, kako tvrdi Rymir, učinio.

- Slama mi srce i frustrirajuće je vidjeti da gospodin Carter na optužbe odgovara s takvim izvijanjem i napadima - kazao je za Daily Mail.

Foto: Instagram

- Moja pokojna majka Wanda imala je samo 16 godina kad je zatrudnjela i ja sam godinama tražio razjašnjenje svojeg identiteta. Ovo više nije stvar pohlepe ili spektakla, ovo je stvar otkrivanja istine i toga da svi koji su u tome sudjelovali preuzmu odgovornost - dodao je.

Navodni sin tvrdi da je njegova majka s kontroverznim reperom spavala 1992. godine, kad je njoj bilo 16 a njemu 22 godine. Tad je bila u isprekidanoj vezi s Robertom Gravesom, srednjoškolskom ljubavi. Pitanje očinstva povuklo se tek 2010., dvije godine nakon što su se Jay-Z i Beyonce vjenčali. Wanda je zahtijevala da Robert i Jay-Z naprave test, kojim se dokazalo da njezina srednjoškolska ljubav nije u krvnom srodstvu s Rymirom.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Potom su isto tražili od Jay-Z-ja, no on je uspio izbjeći testiranje. Rymir je 2012. prvi put pokušao dokazati da mu je reper otac, no slučaj je tad odbačen jer je Satterthwaite već bio punoljetan. Jay-Z je u svojoj izjavi rekao da mu je najteže zbog njegove obitelji, što je posebno naljutilo Satterthwaitea.

- Unatoč mojim naporima, gospodin Carter nikad mi nije pisao da bi komentirao moje tvrdnje, bilo da opovrgne ili potvrdi očinstvo, ili da pojasni zašto je njegov odvjetnik počinio ovakvu prevaru. Nastavljam predano tražiti istinu i pravdu za sebe, svoju majku i sve one koji zaslužuju odgovore - istaknuo je Satterthwaite.