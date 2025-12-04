Obavijesti

NAJBOGATIJI GLAZBENIK

Jay-Z slavi rođendan: Put od ulice do carstva, brak s Beyonce i borba kroz kontroverze

Piše 24sata,
Čitanje članka: 5 min
Jay-Z slavi rođendan: Put od ulice do carstva, brak s Beyonce i borba kroz kontroverze
Foto: Mark J. Rebilas/REUTERS

Jay-Z je najbogatiji glazbenik na svijetu prema podacima iz ove godine, a "težak" je čak 2,6 milijardi dolara. Proglasili su ga najboljim reperom svih vremena, pažnju javnosti plijeni brakom s Beyonce, ali i skandalima.

Shawn Corey Carter, poznatiji kao Jay-Z, rođen je 4. prosinca 1969. godine u New Yorku. Njegov otac Adnis Reeves napustio je obitelj kada mu je bilo tek 11, a odgojila ga je majka Gloria. 

- Posljednji se rodio, a samo on mi nije prouzročio bol pri porodu. Tako sam znala da će biti posebno dijete - rekla je njegova majka na početku pjesme "December 4th" koju je Jay objavio 2010. godine. S ocem se kasnije sastao i pomirio netom prije njegove smrti 2003. godine. Svoje odrastanje često je spominjao u pjesmama. Često je bio povezan s drogom, dilanjem te s pucnjavama. Promijenio je nekoliko škola. U jednoj od njih u razred je išao s legendarnim reperom Notorious B.I.G.-om. Na ulici je bio poznat pod nadimkom Jazzy, a umjetničko ime Jay-Z uzeo je u čast svome mentoru Jaz-O-u. 

London: Premijera filma The Harder They Fall tijekom BFI London Film Festivala
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Izgradnja glazbenog carstva

Krajem 80-ih godina se počeo zanimati za rap glazbu, koja mu je poslužila kao svojevrsni bijeg od droge i nasilja. "The Originators" je bila prva pjesma koju je snimio pod mentorstvom glazbenika Jaz-O-a. Bio je relativno nepoznat na sceni, sve dok s prijateljima Damonom Dashom i Kareemom Burkeom nije pokrenuo diskografsku kuću Roc-a-Fella Records 1996. godine. U lipnju iste godine objavio je debitantski album "Reasonable Doubt". Iako nije briljirao na top ljestvicama, taj se album danas smatra klasikom hip hop žanra. Već onda je surađivao s Mary J. Blige i Notorious B.I.G.-om te se pozicionirao kao jedan od najperspektivnijih repera svoje generacije.

Dvije godine nakon postigao je veći uspjeh s drugim albumom "Vol. 2 ... Hard Knock Life". Refren naslovne pjesme pojavio se u mjuziklu "Annie", a taj singl je do danas ostao među najpoznatijima u njegovoj karijeri. Dobio je Grammyja na dodjelama iduće godine, a to je bio tek početak njegova uspjeha. Do danas je osvojio čak 25 zlatna gramofona i nebrojeno ostalih nagrada. 

“Big Pimpin’” “I Just Wanna Love U” “Izzo (H.O.V.A.)” i duet s Beyonce “03 Bonnie & Clyde” neki su od najpoznatijih singlova toga vremena. Albumom "The Blueprint" potvrdio je status jednog od najboljih rap glazbenika na svijetu, a album je svrstan među najbolja izdanja desetljeća. Godine 2003. Jay-Z je šokirao hip hop svijet viješću da je "The Black Album" njegovo posljednje samostalno izdanje prije mirovine. Kasnije je govorio da nije više imao s kime se natjecati na sceni te kako mu je sve dojadilo. 

- Obožavam kada netko objavi sjajan album pa se onda moraš potruditi da i tvoj album bude super. Volim to. Ali stvari više nisu super - rekao je onda medijima. Mirovina je potrajala samo tri godine te se 2006. vratio albumom "Kingdom Come". Mijenjao je zvuk, a na iduća dva albuma je značajno promijenio i čitav svoj izričaj. 

New York: Prekrasne manekenke modne ku?e Victoria's Secret zablistale na reviji
Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Nizao je suradnje, a udružio je snage i s bivšim "štićenikom" svoje diskografske kuće, Kanyeom Westom na albumu "Watch the Throne" 2011. godine. Dok je bio čelnik kuće Def Jam Recordings pomogao je Westu da se etablira u svijetu glazbe, a isto je napravio Rihanni i brojnim drugima. Poduzetan duh pomogao mu je u mnogočemu, a Jay-Z je osim diskografskih kuća trag ostavio u lancu luksuznih barova, suvlasnik je trgovina Rocawear, pokrenuo je Roc Nation te je kupio tehnološku tvrtku Aspiro koja je pokrenula streaming servis Tidal. Zahvaljujući svim tim poslovima, Jay-Z je 2019. godine postao prvi reper milijarder.

Iako je 13. i posljednji album "4:44" objavio 2017., nastavio je surađivati s brojnim glazbenicima. Osvojio je najviše Grammyja što se repera tiče, a tijekom zavidne karijere je prodao preko 140 milijuna kopija albuma. Brine i o karijeri supruge Beyonce, s kojom je surađivao otkako su se upoznali.

Brak s Beyonce i glazbene suradnje

Pjevačicu u usponu glazbenik je upoznao 2000. kada joj je bilo 18. Počeli su hodati godinu kasnije.

- Bili smo prijatelji više od godinu dana. Često smo se čuli i razgovarali te mislim da je to vrlo važno za bilo koju vezu - komentirala je Beyonce početak njihove romanse u intervjuu s Oprah Winfrey. Kada su se 2001. pojavili skupa na naslovnici časopisa Vanity Fair, Jay je rekao novinarima da tek "pokušavaju nešto". Godinu kasnije on je objavio njihov prvi duet, a singlom "Crazy in Love" iz 2003. pokorili su top ljestvice. To je ujedno bio i početak njezine samostalne karijere, nakon što je otišla iz sastava Destiny's Child. Na svim sljedećim albumima imali su suradnje, a nikada nisu krili da zajedno stvaraju glazbu.

U travnju 2008. godine par je stao pred oltar na tajnom vjenčanju. Beyonce je kasnije pričala kako je bila sigurna da se prije 25. rođendana neće vjenčati, a otkrila je i kako je za sve imala vremena jer se nisu žurili. U kolovozu 2011. godine pjevačica je potvrdila šuškanja o trudnoći. Kćer Blue Ivy dobili su u siječnju 2012. godine, a ime je dobila navodno po biljci koji je slavni par vidio na ljetovanju na Hvaru godinu ranije.

Reuters/Pixsell
Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

Zajedno su podržali američkog predsjednika Baracka Obamu, detalje o intimnom životu rijeko su spominjali, a nastavili su glazbeno surađivati sve do danas. Duet "Drunk in love" izveli su uživo na dodjeli Grammyja 2014. godine. Iste godine su krenuli na zajedničku turneju, a tada su krenula šuškanja o njihovom razvodu. Zbog pjesme "Ring Off" također se sumnjalo na razvod, no Beyonce je rekla da je singl o razvodu njezinih roditelja.

Kriza u braku

Kada je objavila album "Lemonade", Beyonce je svijetu dala do znanja da nešto ne štima u njihovu braku. Iako su se javno hvalili, paparazzi su im bili stalno za petama. Nisu se rastali, no Jay-Z je javno priznao 2017. godine da je prevario Beyonce. Objasnio je to vlastitim emocionalnim zidom, a rekao je i kako su zajedno bili na savjetovanju kako bi prebrodili bračnu krizu. 

Premiere for the film ''Mufasa: The Lion King'' in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

- Većina ljudi odustane od braka jer nisu sposobni pogledati se u ogledalu. Najteža stvar oko toga je vidjeti bol na licu osobe koju voliš, a koju si ti prouzročio - rekao je glazbenik u tom periodu. Iste godine dobili su blizance Sir i Rumi.  

Već 2018. objavili su zajednički album "Everything Is Love" te su glasine o razvodu ostavili iza sebe. 

Optužbe za silovanje

Jay-Z se našao u pravnim nevoljama nakon što je u zatvoru završio njegov nekad bliski suradnik P Diddy. U prosincu prošle godine nepoznata žena ga je optužila za silovanje na dodjelama MTV VMA nagrada 2000. godine. Glazbenik je onda rekao kako se radi o pokušaju ucjene te je rekao da nije kriv. Nekoliko mjeseci kasnije, optužbe su odbačene zbog dokaza koji su upućivali na to da Jay-Z nije bio na mjestima za koja je ona tvrdila da ga je vidjela i razgovarala s njim. Na tom tulumu nisu bili ni glazbenici s kojima je tvrdila da je razgovarala. 

