Je ili nije?! Gabi priznala da je spavala s Ivanovim prijateljem, a onda sve porekla: 'Baš ružno'

Gabrijelu Juraju u 'Ljubav je na selu' ugostio je farmer Ivan koji je nakon jednog njenog nedavnog poteza rekao kako će je izbaciti sa svog imanja. Kandidatiknja se spojila s njegovim prijateljem, a kada se usred noći vraćala kući 'uhvatila' ju je Vesna, druga potencijalna ljubav farmera.

Bila sam u šetnji, u razgledavanju, pravdala se Gabi Vesni, a ona ju je kritizirala.

Foto: RTL

- Dečki koji su nam došli, to su bili Ivanovi prijatelji. On ih je pozvao nakon utakmice da se družimo. Jedan Ivanov kolega, njoj to godi, ona se bacila na izvolite, počeli su se tamo cmakati. Mislim, stvarno jako ružno - Vesna je izjavila i dodala kako nije Gabrijela rekla ni njima ni Ivanu kamo ide.

- Ivanov prijatelj i ja smo vodili ljubav tu nedaleko od Ivanove kuće - Gabi nije ništa skrivala.

Foto: RTL

- Hoćeš mu pogledati u oči nakon toga? Ovo što si napravila je nepoštovanje njega - Vesna se nije dala.

- Nisam ljubomoran, ali nije u redu. Ti si došla tu meni - Ivan joj se suprotstavio, no Gabi je rekla da joj je upravo farmer dao svoje dopuštenje da ode s njegovim prijateljem, a sada sve poriče.

Gabi je ispričala kako su jednog dana bili svi zajedno na utakmici, a ona je tamo vidjela dečka s kojim se dopisivala na Instagramu prije pet, šest mjeseci.

Foto: RTL

- Počeli smo pričati, zezati se i nakon toga smo otišli u kafić svi skupa. Nakon toga smo otišli k Ivanu doma i kako smo on i ja razgovarali i zbližili se, Ivan je nekoliko puta vikao na nas jer više nije bio u centru pozornosti - objasnila je.

- Kad se četvrti put izvikao na nas, rekao je: 'Nećete biti tu'. Mi smo rekli: 'Pa dobro, nećemo', dignuli smo se i otišli. To je bilo oko jedan, dva ujutro. Vratila sam se oko pola šest u Ivanovu kuću - ispričala je Gabrijela za RTL.

Foto: RTL

Opovrgnula je navode da je spavala s Ivanovim prijateljem.

- Sva ta situacija kod Ivana. Nije mi dao nikakvu pažnju, a Vesna je stalno skakala po njemu. Njegovi su je prijatelji nazvali bakom i ona je bila uvrijeđena. Potvrdila sam priču koju su započeli svi. Nije ništa bilo s njegovim prijateljem. Vesna je opet htjela završiti s Ivanom u krevetu. Žao mi je ako sam povrijedila Ivana. Govorio mi je od početka da će mi naći nekoga - istaknula je Gabrijela koja je dodala kako je Vesna spavala s farmerom na prvom partyju.

Foto: RTL

- Ona je i sama priznala da su ondje imali odnos, a ona meni drži moralne prodike zašto ovo, zašto ono. Ivanu sam se ispričala drugo jutro. Ne znam je li tu ispriku prihvatio ili ne - zaključila je kandidatiknja.