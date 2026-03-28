Obavijesti

Show

Komentari 1
SVI SE DIVE, ALI...

Je li Dakota Johnson prirodna? Plastični kirurg analizirao sve

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: PROFIMEDIA

Glumica je snimljena nakon treninga, a plastični kirurg komentirao je njezin izgled i što se na njemu može primijetiti

Glumica Dakota Johnson (36) u petak je samouvjereneno izašla iz teretane u Los Angelesu. Pokazala je svoju fit figuru u crvenom sportskom grudnjaku i crnim tajicama, kombinaciji koja je savršeno istaknula njezine čvrste trbušne mišiće i ruke. Fotografirali su je u četvrti Brentwood s bijelim ručnikom.

Duga smeđa kosa bila joj je svezana u pletenicu prebačenu preko ramena, a kombinaciju je upotpunila sportskim čarapama, tenisicama i sunčanim naočalama. Johnson je poznata po tome što vježba četiri do šest dana u tjednu, te kombinira kardio ples, pilates, jogu i treninge snage.

*EXCLUSIVE* A sweaty Dakota Johnson departs the gym after an intense workout
Foto: JOLA, ENAV

Njezina predanost vježbanju vidljiva je i u novoj globalnoj kampanji za Calvin Klein za proljeće 2026. godine, čije je postala zaštitno lice. Provokativne fotografije na kojima pozira u prepoznatljivim trapericama i donjem rublju brenda izazvale su lavinu komentara obožavatelja, koji su se divili njezinom naizgled bezvremenskom izgledu.

Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein

Kampanja, koju je režirao Gordon von Steiner, fokusira se na 'minimalizam' i 'senzualnost'. Zanimljivo je da je Johnson nedavno izjavila kako se njezina ideja seksepila promijenila te da sad prioritet daje udobnosti. Smatra da su najseksi odjevni predmeti oni u kojima se osjeća dobro u vlastitom tijelu, pa čak i 'velika ofucana majica' može biti seksi, ovisno o energiji.

Nakon objave spomenute kampanje, za Daily Mail je njezin izgled prokomentirao i vrhunski plastični kirurg, dr. Sean McNally. Iako nije tretirao glumicu, na temelju analize fotografija iznio je svoje stručno mišljenje o mogućim 'korekcijama'.

​- Sumnjam na gornju blefaroplastiku s browpexyjem jer ima više otvorenog prostora iznad linije trepavica i čini se da ima manje viška kože - rekao je dr. McNally.

Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein

​- Pretpostavljam da se radi o browpexyju, a ne o podizanju obrva, jer je rezultat suptilan, a njezina linija kose je ionako visoka pa ne mogu zamisliti da bi joj netko to radio - nastavio je liječnik.

Osim toga, kirurg pretpostavlja da zvijezda koristi botoks zbog nedostatka bora te filere u području obraza i usana 's obzirom na povećanu punoću' na tim područjima.

​- U najmanju ruku, koristi dobru rutinu njege kože kako bi održala teksturu i tonus, ali stvari poput IPL ili BBL tretmana za pigmentaciju i lakših laserskih pilinga sigurno nisu isključene - zaključio je dr. McNally.

Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein

Ove glasine dolaze nekoliko mjeseci nakon njezinog prekida s frontmenom Coldplaya, Chrisom Martinom, u lipnju 2025. godine. Par je prvi put povezan 2017., a zaručili su se tri godine kasnije. Johnson je nedavno potaknula nove ljubavne glasine nakon što su je u više navrata vidjeli s kantautorom Role Modelom (28), pravog imena Tucker Pillsbury

Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026