FOTO Gole u trapericama: Prvo Sydney, pa se i Dakota skinula

Glumica Dakota Johnson pojavila se u odvažnoj kampanji modne kuće Calvin Klein, za koju je pozirala gotovo bez odjeće. Riječ je o njezinoj prvoj suradnji s poznatim modnim brendom, a kampanja za proljeće 2026. predstavljena je u ponedjeljak, 9. ožujka, piše People. | Foto: Gordon von Steiner/Calvin Klein