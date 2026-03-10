Obavijesti

LJEPOTICE ODUZIMAJU DAH

FOTO Gole u trapericama: Prvo Sydney, pa se i Dakota skinula

Svijet su obišle fotografije golišave glumice Dakote Johnson koja je pozirala za kampanju brenda Calvin Klein. Na većini fotki pozirala je u trapericama. Sličnu kampanju, ali i kontroverznu, imala je Sydney Sweeney
Sydney Sweeney stars in new advertising photoshoot for 'American Eagle’s Fall 2025 Denim Campaign'.
Prije nekoliko mjeseci je glumica Sydney Sweeney pozirala golišava samo u traperu, i to u sklopu kampanje za American Eagle.  | Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
