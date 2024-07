Je li ovo konačan kraj? Affleck kupio kuću, a Jennifer Lopez je otkrila da voli svim srcem...

Dok se suška o raspadu njezina braka s glumcem Benom Affleckom (51), glumica i pjevačica Jennifer Lopez (55) dijeli emotivne fotografije sa svojom djecom, blizancima Emmeom i Maxom, koje ima s bivšim suprugom Marcom Anthonyjem.

Fotografije je objavila samo nekoliko dana nakon što je viđena kako se vraća iz Hamptosa, gdje je proslavila 55. rođendan, u New York.

The Met Gala red carpet arrivals in New York City | Foto: Andrew Kelly

U međuvremenu je njezin suprug Ben kupio kuću u Pacific Palisadesu u Los Angelesu. Za nju je izdvojio 20.5 milijuna dolara, a kuća ima pet spavaćih soba i šest kupaonica, javlja TMZ. Mnogi ističu kako je ovo jasan znak razvoda s Jennifer.

Početkom ovog mjeseca slavni par je stavio svoju vilu na Beverly Hillsu na prodaju te je time pojačao šuškanja o razvodu. Osim toga, Jennifer je ranije otkazala turneju i na premijeri svog novog filma pojavila se sama. Nakon toga par je viđen na košarkaškoj utakmici Benovog sina Samuela, gdje su također svojim ponašanjem pobudili sumnje o razvodu.

Premiere for the film "This Is Me... Now: A Love Story" in Los Angeles | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS