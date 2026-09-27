Je li ovo uopće prava Avril? Teorija o njezinoj smrti i dvojnici Melissi kruži već godinama

Avril Lavigne početkom 2000-ih bila je jedno od najvećih imena pop-punka. Pjesme "Complicated", "Sk8er Boi" i "I'm With You" pretvorile su tada tinejdžericu iz Kanade u svjetsku zvijezdu, a njezin album prvijenac "Let Go" iz 2002. prodan je u milijunima primjeraka. No godinama nakon njezina velikog proboja internetom je počela kružiti neobična priča prema kojoj Avril koju danas poznajemo zapravo uopće nije Avril.

Teorija tvrdi da je prava Avril Lavigne umrla početkom karijere, a diskografska kuća navodno ju je zamijenila djevojkom po imenu Melissa Vandella, koja joj je toliko nalikovala da javnost nije primijetila zamjenu. Priča je tijekom godina postala jedna od najpoznatijih teorija zavjere povezanih s pop glazbom, premda za nju nikada nisu pronađeni vjerodostojni dokazi, a sama Lavigne više ju je puta ismijala i odbacila.

Korijeni priče uglavnom se povezuju s brazilskim blogom "Avril Está Morta", odnosno "Avril je mrtva", koji se pojavio 2011. godine, iako postoje tvrdnje da su slične glasine internetom kružile još sredinom 2000-ih. Upravo je taj blog na jednom mjestu okupio navodne "dokaze" i od njih složio priču koja se tijekom sljedećih godina proširila forumima i društvenim mrežama.

Prema toj verziji događaja, golemi uspjeh albuma "Let Go" i pritisak koji je došao s iznenadnom slavom teško su pali mladoj pjevačici. Teorija u priču uključuje i smrt njezina djeda te tvrdi da je Lavigne nakon toga prolazila kroz teško razdoblje. Zagovornici teorije tvrdili su da je pjevačica 2003. umrla te da je njezina smrt zataškana.

Foto: LitBoy/PRESS ASSOCIATION

Tu se u priči pojavljuje tajanstvena Melissa. Prema teoriji, djevojka slična Avril navodno je prvotno angažirana kao njezina dvojnica kako bi zbunjivala paparazze i omogućila pravoj pjevačici barem malo privatnosti. Avril i Melissa navodno su se sprijateljile, a dvojnica je s vremenom naučila oponašati njezino ponašanje, nastup i način pjevanja.

Nakon navodne smrti prave Avril, tvrdi teorija, diskografska kompanija nije željela izgubiti jednu od svojih najvećih zvijezda pa je Melissa preuzela njezin identitet i nastavila karijeru. Od tog trenutka, prema toj priči, svi albumi, intervjui, nastupi i fotografije koje je javnost povezivala s Avril zapravo su pripadali njezinoj navodnoj zamjeni.

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Kao "dokaze" pobornici teorije počeli su uspoređivati fotografije pjevačice iz različitih razdoblja. Analizirali su položaj madeža, oblik lica, nos, oči, odjeću, rukopis i brojne druge detalje. Promjene koje bi se lako mogle objasniti odrastanjem, šminkom, frizurama, osvjetljenjem ili jednostavno različitim fotografijama pretvarane su u argumente da se pred kamerama nalazi druga osoba.

Posebno mjesto u cijeloj priči dobila je fotografija na kojoj Avril na ruci ima ispisano ime "Melissa". Za teoretičare zavjere upravo je ona postala jedan od ključnih tragova, iako sama fotografija ne predstavlja dokaz da je postojala ikakva zamjena identiteta. Internet je, međutim, upravo od takvih sitnih detalja izgradio čitavu alternativnu biografiju pjevačice.

Pod povećalom se našao i njezin drugi album "Under My Skin", objavljen 2004. godine. Budući da je bio mračniji i ozbiljniji od razigranijeg prvijenca, dio zagovornika počeo je tražiti skrivene poruke u naslovu albuma, njegovu vizualnom identitetu i tekstovima pjesama poput "My Happy Ending" i "Together". Prema njihovoj interpretaciji, pojedini stihovi navodno su bili Melissini pokušaji da javnosti ostavi tragove o tome što se dogodilo.

Posebno je zanimljivo što je blog kojem se pripisuje popularizacija cijele priče na kraju objasnio da je riječ o izmišljotini. Njegov je autor naveo da je cilj bio pokazati koliko je jednostavno na internetu konstruirati teoriju zavjere koja na prvi pogled može djelovati uvjerljivo.

Foto: Nathan Denette/PRESS ASSOCIATION

Novi život teorija je dobila sredinom prošlog desetljeća. U SAD-u je veću pozornost privukla 2015., a pravi val uslijedio je u svibnju 2017., kada se Twitterom proširila detaljna objava o navodnoj zamjeni pjevačice. Fotografije Avril iz različitih razdoblja ponovno su stavljane jedna pokraj druge, uspoređivali su se njezin izgled, stil odijevanja i rukopis, a objava je podijeljena stotinama tisuća puta.

Tada je priča prerasla i u internetski meme. Korisnici društvenih mreža počeli su primjenjivati istu formulu na druge slavne osobe i izmišljene likove.

Sama Avril Lavigne tijekom godina više je puta morala odgovarati na pitanja o vlastitoj navodnoj smrti. Jedan od prvih poznatijih trenutaka dogodio se 2014. tijekom gostovanja u brazilskoj televizijskoj emisiji "Pânico na Band". Kada su joj spomenuli glasine da je umrla i da ju je zamijenio klon, odgovorila je da za priču tada prvi put čuje te jednostavno poručila da je živa i da se nalazi upravo ondje, u Brazilu.

Pula: Avril Lavigne nastupila u Areni | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Nakon što je teorija ponovno eksplodirala 2017., tijekom razgovora s obožavateljima na Facebooku izravno je odgovorila na pitanje je li mrtva.

- Ne, nisam mrtva. Ovdje sam - poručila je i dodala kako ljudi očito ponekad trebaju nešto o čemu će razgovarati.

Godinu poslije o istoj su je priči pitali u intervjuu za australski KIIS 106.5. Lavigne je rekla kako joj je potpuno neobično da dio ljudi vjeruje da ona nije "prava ona" i zapitala se zašto bi netko uopće pomislio nešto takvo. Tehnički problemi koji su se dogodili tijekom razgovora voditeljima su poslužili za dodatne šale na račun teorije.

U razgovoru za Entertainment Weekly 2019. bila je još izravnija te je cijelu stvar opisala kao glupu internetsku glasinu i izrazila čuđenje što je toliko ljudi u nju povjerovalo. O teoriji je ponovno govorila 2022. za Galore, kada je istaknula paradoks da joj ljudi često govore kako godinama izgleda gotovo isto, dok istodobno postoji glasina da uopće nije ista osoba. Posebno joj je nevjerojatno bilo to koliko se dugo jedna tako nasumična priča uspjela održati.

Pjevačica Avril Lavigne inače danas slavi 42. rođendan, a i dalje nastupa te snima novu glazbu.