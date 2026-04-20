JeboTon ansambl donosi uličnu energiju na INmusic festival #18

Zagrebački ulični kolektiv JeboTon ansambl stiže na Jarun u godini u kojoj oni slave 15, a INmusic 20 godina postojanja.

JeboTon ansambl već godinama spontano okuplja publiku na ulicama Zagreba, najčešće kod Cvjetnog trga, gdje kroz akustične izvedbe i kolektivni duh pretvara svakodnevicu u koncert. Nastao kao produžetak glazbenog kolektiva JeboTon, ansambl okuplja članove bendova poput Porto Morta, Lobotomije, Spremišta, Prazne Lepinje, Hrena i Antidepresiva, koji su svoje pjesme prilagodili formatu ulične svirke – neposredno, razigrano i bez distance.

TRI NOVA BENDA Poznati su pobjednici INmusic Breakthrough natječaja za mlade nade, evo tko će svirati
Poznati su pobjednici INmusic Breakthrough natječaja za mlade nade, evo tko će svirati

Iza njih su stotine nastupa na ulicama, festivalima i u klubovima diljem regije, a intenzitet kojim nastupaju ne jenjava. Paralelno s razvojem ansambla, JeboTon je izrastao u prepoznatu i nagrađivanu izdavačku kuću s desecima izdanja, dok se sama scena kontinuirano obnavlja novim bendovima i projektima. Krajem 2025. objavljen je i studijski album „Kanalizacija emocija“, koji donosi nove aranžmane poznatih pjesama iz kataloga kolektiva.

U godini u kojoj JeboTon ansambl obilježava 15 godina djelovanja, JeboTon se priključuje lineupu INmusic festivala #18 – izdanju koje slavi 20 godina – kao jedan od najautentičnijih predstavnika zagrebačke nezavisne glazbene zajednice. JeboTon ansambl pridružuje se već najavljenim Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, IDLES, The Flaming Lips, Manic Street Preachers, Jehnny Beth, Fat Dog, Sprints, KT Tunstall, Yonaka, Dry Cleaning, Joshua Idehen i druga imena.

POJAČANJE LINEUPA Britansko-nigerijski umjetnik Joshua Idehen novo je ime INmusic festivala #18
Britansko-nigerijski umjetnik Joshua Idehen novo je ime INmusic festivala #18

INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na zagrebačkom Jarunu. Trodnevne ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 149 EUR (+ troškovi transakcije), dok je ograničen broj jednodnevnih ulaznica u prodaji po cijeni od 99 EUR (+ troškovi transakcije). U ponudi su i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije), važeće isključivo uz trodnevnu festivalsku ulaznicu.

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
Bend Petar Punk vjeran je svom prepoznatljivom zvuku: 'Prije svega smo prijatelji, ne kolege'
INTERVJU ZA 24SATA

Bend Petar Punk vjeran je svom prepoznatljivom zvuku: 'Prije svega smo prijatelji, ne kolege'

Bend Petar Punk 25. travnja nastupa na prvom izdanju Polupanog Lončića u Zagrebu, a bubnjar je u razgovoru za 24sata otkrio detalje s njihovih početaka te planove za budućnost.
Peconni o miru u kući i na poslu: "Imam tu sreću da moja žena ima jako puno razumijevanja"
OBJAVIO NOVI SINGL

Peconni o miru u kući i na poslu: "Imam tu sreću da moja žena ima jako puno razumijevanja"

Peconni je u intervjuu za 24sata otkrio odakle crpi inspiraciju za pjesme, kako balansira glazbeni i privatni život te je komentirao koliko je njegov privatni život utjecao na izričaj u glazbi.

