JeboTon ansambl donosi uličnu energiju na INmusic festival #18

JeboTon ansambl već godinama spontano okuplja publiku na ulicama Zagreba, najčešće kod Cvjetnog trga, gdje kroz akustične izvedbe i kolektivni duh pretvara svakodnevicu u koncert. Nastao kao produžetak glazbenog kolektiva JeboTon, ansambl okuplja članove bendova poput Porto Morta, Lobotomije, Spremišta, Prazne Lepinje, Hrena i Antidepresiva, koji su svoje pjesme prilagodili formatu ulične svirke – neposredno, razigrano i bez distance.

Iza njih su stotine nastupa na ulicama, festivalima i u klubovima diljem regije, a intenzitet kojim nastupaju ne jenjava. Paralelno s razvojem ansambla, JeboTon je izrastao u prepoznatu i nagrađivanu izdavačku kuću s desecima izdanja, dok se sama scena kontinuirano obnavlja novim bendovima i projektima. Krajem 2025. objavljen je i studijski album „Kanalizacija emocija“, koji donosi nove aranžmane poznatih pjesama iz kataloga kolektiva.

U godini u kojoj JeboTon ansambl obilježava 15 godina djelovanja, JeboTon se priključuje lineupu INmusic festivala #18 – izdanju koje slavi 20 godina – kao jedan od najautentičnijih predstavnika zagrebačke nezavisne glazbene zajednice. JeboTon ansambl pridružuje se već najavljenim Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, IDLES, The Flaming Lips, Manic Street Preachers, Jehnny Beth, Fat Dog, Sprints, KT Tunstall, Yonaka, Dry Cleaning, Joshua Idehen i druga imena.

INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na zagrebačkom Jarunu. Trodnevne ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 149 EUR (+ troškovi transakcije), dok je ograničen broj jednodnevnih ulaznica u prodaji po cijeni od 99 EUR (+ troškovi transakcije). U ponudi su i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije), važeće isključivo uz trodnevnu festivalsku ulaznicu.