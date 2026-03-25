Obavijesti

Show

Komentari 0
POJAČANJE LINEUPA

Britansko-nigerijski umjetnik Joshua Idehen novo je ime INmusic festivala #18

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: JANIS LAIZANS/REUTERS

Britansko-nigerijski umjetnik Joshua Idehen nedavno je objavio emotivno snažan album koji spaja poeziju i plesnu glazbu, a u lipnju dolazi na premijerni nastup u Hrvatskoj na INmusic festival #18.

U vremenu kada globalni narativ sve češće oblikuju negativne vijesti i osjećaj kolektivne iscrpljenosti, britansko-nigerijski spoken word umjetnik Joshua Idehen donosi snažan i potreban odgovor kroz svoj novi album I Know You’re Hurting, Everyone Is Hurting, Everyone Is Trying, You Have Got To Try, objavljen 6. ožujka ove godine. Album, nastao u suradnji s producentom Ludvigom Parmentom, predstavlja jedinstveni spoj poezije, elektronike i suvremenog spoken word izraza. Riječ je o emotivno bogatom i zvučno slojevitom izdanju koje balansira između tuge, euforije i nade, stvarajući prostor u kojem slušatelj može pronaći utjehu, ali i poticaj na djelovanje.

NOVO IME Any Young Mechanic pridružuju se lineupu INmusic festivala #18
Any Young Mechanic pridružuju se lineupu INmusic festivala #18

Projekt dolazi nakon viralnog uspjeha pjesme Mum Does The Washing, koja je Idehena lansirala pred širu publiku i donijela mu podršku relevantnih imena britanske scene, kao i nastupe na prestižnim festivalima i televizijskim emisijama. Iza ovog uspjeha stoji dugogodišnji umjetnički razvoj. Iako se u mladosti više zanimao za film nego za poeziju, ključni trenutak dogodio se kada je čuo pjesmu Vexed izvođača Dizzeeja Rascala, što ga je inspiriralo da započne vlastito stvaralaštvo. Tijekom godina izgradio je reputaciju na londonskoj spoken word sceni, surađujući s brojnim glazbenim projektima i umjetnicima.

Joshua Idehen će na INmusic festivalu #18 nastupiti kao dio Europskog programa razmjene talenata (ETE), INmusicovog dugogodišnjeg partnera koji pomaže europskim umjetnicima da nastupe na festivalima diljem Europe i šire. Umjetnik se pridružuje već najavljenim izvođačima osamnaestog izdanja festivala, koje ujedno obilježava 20 godina INmusica, uz Gorillaz, Jacka Whitea, Kings of Leon, IDLES, The Flaming Lips, Manic Street Preachers, Jehnny Beth, Fat Dog, Sprints, KT Tunstall, Yonaka, Dry Cleaning i druga imena.

18. IZDANJE INmusic festival je objavio raspored izvođača po danima
INmusic festival je objavio raspored izvođača po danima

INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na zagrebačkom Jarunu. Trodnevne ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 139 EUR (+ troškovi transakcije), dok je ograničen broj jednodnevnih ulaznica u prodaji po cijeni od 99 EUR (+ troškovi transakcije). U ponudi su i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije), važeće isključivo uz trodnevnu festivalsku ulaznicu.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
Elvis Stanić nakon četiri godine ima novi album: 'Sanjao sam pjesme, zapisivao ih u sred noći'
NAJAVIO I KONCERTE

Elvis Stanić nakon četiri godine ima novi album: 'Sanjao sam pjesme, zapisivao ih u sred noći'

Poznati glazbenik objavio je novu pjesmu 'Picasso' kojom je najavio i album nakon četiri godine diskografske pauze
Bajaga i Instruktori u lipnju stižu u zagrebačku Tvornicu
SVIRAT ĆE NAJVEĆE HITOVE

Bajaga i Instruktori u lipnju stižu u zagrebačku Tvornicu

Bajaga i Instruktori dolaze 5. i 6. lipnja u zagrebačku Tvornicu kulture, gdje će odsvirati presjek svojih najvećih hitova, objavila je Tvornica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026