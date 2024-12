Jedan iza rešetaka, a drugome stigla tužba za silovanje: Jay-Z i Diddy prijatelji su već godinama

Teksaški odvjetnik Tony Buzbee, koji zastupa nekoliko ljudi koji su podigli tužbe protiv P. Diddyja, u nedjelju je ponovno predao tužbu. U njoj je naveden i Shawn 'Jay-Z' Carter, koji je optužen za silovanje 13-godišnje djevojčice zajedno sa Seanom 'Diddyjem' Combsom na tulumu nakon MTV Video Music Awardsa 2000. godine.

Jay-Z često se spominjao uz ime P. Diddyja nakon šokantnih otkrića koja su uslijedila nakon uhićenja hip-hop mogula.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Dvojicu najbogatijih glazbenih mogula modernog doba, osim poslovne suradnje, veže i dugogodišnje prijateljstvo, navodi Prestige.

Prijateljstvo je krenulo 1990-ih kada su obojica tek stvarala svoje ime u toj glazbenoj industriji - P. Diddy s 'Bad Boy Records' i Jay-Z s 'Roc-A-Fella Records'. Tijekom tog razdoblja, mnogi su ih smatrali 'prijateljskim suparnicima' jer je svaki uspostavljao svoje carstvo i pokušavao doći na vrh ljestvica. No, između njih nije bilo ozbiljnog sukoba nego su često surađivali i podržavali inicijative drugoga.

Duo je radio 1997. na pjesmi 'No Way Out', koja se našla na Diddyjevom debitantskom albumu. Već dvije godine kasnije, krenuli su i pravni problemi.

Foto: MOSA

Jay-Z je optužen da je 1999. nožem izbo direktora diskografske kuće Lancea 'Un' Riveru, dok je Diddy bio umiješan u pucnjavu u noćnom klubu na Times Squareu, gdje je pobjegao s mjesta zločina s Jennifer Lopez. Oboje su izbjegli zatvorske kazne.

Video s nastupa na Screamfestu 2007. tada je podigao kontroverze jer je na videu bilo prikazano kako Diddy udara stražnjicu Shawna Cartera. Snimka je postala ponovno interesantna javnosti 2023. usred optužbi protiv hip-hop mogula Seana Combsa.

Tijekom godina, viđeni su zajedno na brojnim događajima, dodjelama nagrada i zabavama. Udružili su snage i radili na pjesmama, a 2010. održali niz koncerata kojima su pokazali snagu svojeg prijateljstva. Tih godina Jay-Z osvajao je publiku s pjesmama 'Empire State of Mind' s Alicijom Keys te 'Run This Town' na kojem su zapjevali i Rihanna te Kanye West.

Obojica su otvoreno hvalili utjecaj i uspjehe drugoga, pri čemu je Diddy hvalio prijateljevu ekonomsku oštroumnost, a Jay-Z je prepoznao Diddyjevu ulogu u kombiniranju glazbe, mode i drugih industrija. Oboje su kasnije imali utjecaja, osim u glazbi, i u modnoj, medijskoj pa čak i industriji alkoholnih pića.

22916792 | Foto: Arroyo-Oconnor/Press Association/PIXSELL/Reuters

Zajedno su prisustvovali ceremoniji DJ Khaleda na 'Hollywood Walk of Fame', a tada su viđeni kako razgovaraju i iskazuju podršku jedno drugome.

No, kada je P. Diddy uhićen, Jay-Z samo je zašutio. Nije se obratio javnosti i ostao je bez komentara, a mnoge je to potaknulo na razmišljanje da je Jay-Z itekako svjestan i vjerojatno umiješan u Diddyjeve mračne sklonosti. Vatru je potpirio i Diddyjev dugogodišnji konkurent 50 Cent koji je na svom Instagramu u ožujku ove godine objavio sarkastičnu fotografiju.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

- Svatko je vidio Jaya, lol - napisao je 50 Cent na Instagramu u opisu, a fotografija prikazuje kartonsku ambalažu mlijeka na kojem je slika Cartera ispod naslova 'Nestao'.

Dva mjeseca kasnije, u svibnju, 50 Cent još jednom se obrušio na Cartera.

- Jay u hibernaciji, on neće izaći van dok se ovo sr**e ne utiša - napisao je.