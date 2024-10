Sve što trebate znati o slučaju P. Diddyja: Kralj 'bijelih zabava' je sada postao pravi princ tame...

Čovjek se može zaustaviti kad se penje, ali ne i kad pada, tvrdio je veliki vojskovođa Napoleon Bonaparte, a upravo takva sudbina pogodila je Seana Combsa, poznatijega kao P. Diddy. Uspon na vrh hip-hop scene i slava koju je stekao u glazbenoj industriji danas se, poput kule od karata, urušavaju, njegovi poznati prijatelji šute o prijateljstvu, a žrtve koje su otkrile drugo lice slavnog repera iznose šokantne detalje o ponašanju hip-hop mogula.

Cassie je pokrenula 'tsunami'

U studenom prošle godine Diddyjeva bivša djevojka Casandra Cassie Ventura optužila ga je za silovanje i seksualno zlostavljanje. Cassie je repera upoznala 2005. godine, kad je imala samo 19 godina, a Diddy ju je tijekom veze više puta napadao, tukao i kontrolirao svaki aspekt njenog života.

Foto: Tammie Arroyo/AFF-USA.com/PRESS

Čak ju je prisiljavao na seksualne odnose s muškim prostitutkama, ponekad pod maskama i kostimima. Diddy bi znao navoditi djevojku i muške prostitutke što da rade, a zatim bi masturbirao na taj čin. Cassie je priznala i kako je pri kraju njihove veze 2018. reper nasilno ušao u njezin dom i silovao je.

No samo 24 sata nakon iznošenja tužbe Diddy i Cassie su se nagodili i riješili sve 'prijateljski'. Ipak, Cassie je zapravo pokrenula tsunami optužbi koje su se obrušile na Diddyja i počeo je njegov sunovrat s vrha svjetske hip-hop scene.

Nakon Cassie, javili se i drugi

Tjedan dana nakon prve optužbe, Diddyju je stigla i druga. Page Six tad je izvijestio o djevojci Joi Dickerson-Neal, koja je tvrdila da ju je reper silovao i drogirao 1991. godine dok je bila studentica. Ona tad nije išla na policiju, ali poslije joj je prišao DeVante Swing, član R&B grupe Jodeci, i rekao joj da reper dijeli njihovu snimku seksa.

On također nije htio ići na policiju jer se bojao da će izgubiti diskografski ugovor s reperom. U veljači ove godine tužbu je podnio i producent Lil Rod zbog seksualnog napada tijekom suradnje na njegovu posljednjem albumu. Rekao je i da je bio prisiljen tražiti seksualne radnice, kao i izvoditi različite seksualne radnje pred slavnim reperom.

Foto: STEVE MARCUS/REUTERS

Tvrdi i da je bio drogiran i silovan u veljači 2023. godine. P. Diddy i njegov tim demantirali su sve optužbe do tada. Krajem ožujka savezni agenti pretresli su reperova imanja u Miamiju i Los Angelesu nakon otvaranja istrage zbog optužbi da je sudjelovao u trgovini ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Nakon pretresa kuća, na svjetlo javnosti počinju izlaziti zastrašujući detalji života kontroverznog P. Diddyja. U svibnju je izašla snimka iz 2016. Diddyjeva nasilnog fizičkog napada na Cassie Venturu u hotelu InterContinental. Na videu se vidi kako je reper bez majice, samo s ručnikom omotanim oko struka, dotrčao do Cassie, koja je bila u hodniku hotela. Njegova bivša djevojka je pokušavala ući u lift, a on ju je uhvatio za glavu i potom nastavio udarati nogom. Na kraju ju je odvukao u sobu.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

FBI-evi agenti uhitili su Diddyja 16. rujna u New Yorku, a terete ga za reketarenje, trgovinu ljudima u svojstvu seksualne eksploatacije i kaznena djela vezana uz prostituciju. Reperu su zaplijenili čak 1000 bočica ulja za bebe i lubrikanata s njegovih imanja. Njegov odvjetnik tad je branio Diddyja objašnjavajući kako je 'kupnja na veliko poznata kod Amerikanaca' pa je zato imao i tolike zalihe.

Zabave s orgijama

Javnost je tad saznala i za 'White parties', koje je reper održavao godinama, a na njih su mnogi stizali u bijelim odjevnim kombinacijama. Na zabavama su bile mnoge poznate holivudske face poput Leonarda DiCaprija, JayZ-ja, Beyonce, obitelji Kardashian, Ashtona Kutchera, Paris Hilton, Mariah Carey i mnogih drugih koji su utihnuli nakon vijesti o uhićenju.

Foto: Profimedia

Zabave bi se nakon određenog vremena pretvorile u 'freak-offs', odnosno orgije na kojima bi slavni uživali u konzumaciji raznih narkotika, raznovrsnim seksualnim igricama i fantazijama te nemoralnom načinu života.

Leonarda DiCaprija su uhvatili paparazzi nakon što je otkriveno da je bio na zabavama, no reper se skrivao od fotoaparata. Ashton Kutcher je 2019. govorio kako 'mnogo toga ne može reći' o zabavama, a sad je potpuno izgubio dar govora pa šuti kao zaliven. Trenutačno više od 100 ljudi tuži Diddyja zbog seksualnog napada, silovanja i seksualnog iskorištavanja, među kojima je najmlađa žrtva imala samo devet godina.

Foto: Profimedia

Na društvenim mrežama mnogi su ovo opisali kao 'pad Hollywooda' pa mnogi na TikToku iznose svoje teorije u vezi kontroverznog repera. Među dokazima je i snimka Diddyjeva odnosa sa slavnim muškarcem, a izvor za NY Post navodi kako je muškarac potresen i da mu je život trenutačno noćna mora, a bit će još gore ako snimka procuri u javnost.

Foto: PROFIMEDIA

Snimku je pogledala odvjetnica Ariel Mitchell-Kidd, koja tvrdi da je riječ o zaista poznatome muškarcu, a mnogi na društvenim mrežama nagađaju da bi riječ mogla biti o kanadskom glazbeniku Justinu Bieberu, kojega je Diddy favorizirao još na početku karijere.

Strahuju od Beyoncé

Počeli su se povlačiti i različiti tragovi o tragično preminulim slavnim osobama poput Tupaca Shakura, Biggieja, Aaliyah, Brittany Murphy i Michaela Jacksona. Jedna od teorija navodi kako je Aaliyah smatrana pop princezom i da nije poginula, možda nikad ne bismo čuli za Beyoncé.

Nakon ovog vala spekulacija, TikTok je preplavljen snimkama na kojima mnogi izvođači zahvaljuju Beyoncé i spominju je dok primaju nagrade u kategorijama u kojima su upravo nju nadmašili. Među njima su Adele, Lizzo, Lady Gaga, Rihanna, a isto je rekao i Beyoncéin suprug Jay-Z, koji je primio Grammy za svoj izniman doprinos glazbenoj industriji 2017. pa naglasio da 'nema smisla' da njegova supruga nije osvojila nagradu za album godine.

Mnogi su se prisjetili i 2009., kad je na dodjeli MTV Video Music Awards Kanye West prekinuo govor mlade Taylor Swift i izjavio da je nagradu zaslužila Beyoncé.

Iako su tako uslijedile godine neprijateljstva repera i pop zvijezde, mnogi tvrde kako je Kanye možda zapravo 'spasio život' Taylor. P. Diddy se provlači i kao glavni krivac za smrt velikih zvijezda američke hip-hop scene, Tupaca Shakura i Biggieja. Prošle godine uhićen je Duane Keefe D Davis, a on je izjavio kako je u ubojstvo umiješan P. Diddy, koji je platio milijun dolara za ubojstvo Tupaca.

Foto: JANE ROSENBERG/REUTERS

The Notorious BIG planirao je napustiti Diddyjevu izdavačku kuću Bad Boy Records neposredno prije smrti u ožujku 1997. godine, kad je ubijen iz vatrenog oružja.

Diddy je tad, prema korisnicima društvenih mreža, 'kapitalizirao tugu i šok' te s Biggiejevom suprugom Faith Evans snimio 'I'll Be Missing You', koja je do danas ostala jedna od najpoznatijih Diddyjevih pjesama. Da je Diddy umiješan u smrt poznatih repera govorio je i Eminem u svojoj pjesmi 'Fuel'.

- Počivaj u miru, Biggie. I Pac, obojica biste trebali biti živi. Ali ne želim se svađati s njim jer bi mogao naručiti napad na mene kao 'Keefe D, uhvati ga' - repao je Eminem.

'Srce mi se slama'

Janice Smalls Combs, majka P. Diddyja, oglasila se oko optužbi s kojima se njezin sin suočava, kao i brojnih novih navoda koji su se u posljednje vrijeme pojavili u medijima nakon što je reper završio u rujnu iza rešetaka.

- Srce mi se slama kad vidim da se mom sinu sudi ne zbog istine, nego zbog narativa koji je nastao iz laži - navela je Janice u izjavi preko svojega odvjetnika, prenosi Page Six.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

- Kao i svako drugo ljudsko biće, moj sin zaslužuje na sudu ispričati svoju stranu priče i dokazati da je nevin - poručila je u pismu.

Njezin sin, čija je vrijednost procjenjuje na 600 milijuna dolara, trenutačno se nalazi u Metropolitan Detention Centeru u Brooklynu, koji zatvorski savjetnik Sam Mangel opisuje kao 'čisti pakao'. Diddy se sad mora pridržavati strogog rasporeda za jelo i pranje rublja, dok mu je tuširanje dopušteno svaki drugi dan, navodi Us Weekly.

Diddy ima mjesečno i 300 minuta za telefoniranje, kao i pristup e-pošti, koja je vremenski ograničena na pet centi po minuti. Bivši zatvorenik MDC-ja, Blair G, koji je tamo boravio 2016. godine, ističe da su poruke strogo praćene i da su isključivo tekstualne, odnosno ne može se primati niti slati fotografije.

Također, čuvari će P. Diddyja redovito pregledavati, a to uključuje skidanje do gola i pregledavanje usne šupljine, kao i genitalija te analnog otvora. Dok je bio pod nadzorom zbog mogućnosti samoubojstva, dobio je gumene cipele i poseban pribor za jelo, a čak i četkicu za zube trebaju odobriti zaštitari. Ako bude osuđen, Diddyju prijeti kazna od 15 godina do doživotnog zatvora.