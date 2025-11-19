Jedan od najvećih skandala na glazbenoj sceni! Evo kako su ih skužili: 'Bio je to početak kraja'

R&B duo iz Njemačke osvojio je svijet krajem 80-ih godina prošloga stoljeća. Rob Pilatus iz Munchena i Fab Morvan iz Pariza upoznali su se na jednom tulumu u Los Angelesu te su se kasnije ponovno sastali u Njemačkoj. Sprijateljili su se brzo, a pokušavali su pronaći posao u glazbenoj industriji koju su obojica obožavala. Počeci karijere nisu im bili laki te su dugo živjeli u siromaštvu prije nego što su uspjeli. A slavu su dugovali njemačkom producentu Franku Farianu, koji je zaslužan za uspjeh grupe Boney M.

Farian ih je pozvao u svoj studio u Frankfurtu te im je ponudio da poslušaju pjesmu "Girl You Know It's True". Rekli su mu da je to pravi singl za njih te da ga bez problema mogu otpjevati, a producent im je obećao da će ih učiniti slavnim bogatašima. Početkom siječnja 1988. su potpisali s njim ugovor na 10 pjesama, no o stavkama ugovora nisu brinuli, niti su ih pročitali. Farian nije bio sretan s njihovim pjevanjem te su final pjesme zapravo otpjevali studijski glazbenici. Dao im je ime Milli Vanilli i nakon dva mjeseca su već bili na turneji po Španjolskoj, Francuskoj i Italiji.

Vrtoglavi uspjeh brzo je krenuo nizbrdo

Oduševili su publiku svojom energijom, sjajnim pjesmama i čitavom pojavom. Jedino što se o njima nije znalo je činjenica da su sve pjevali na playback te su tijekom nastupa samo otvarali usta. Navodno su producenta nekoliko puta pitali kada će imati priliku sami pridonijeti glazbenom izričaju, no on im je stalno govorio da "sada nije vrijeme za to". Singlom "Girl You Know It's True" osvojili su top ljestvice diljem svijeta, a Farian je napravio sve pjesme s albuma "All or Nothing" uz pomoć studijskih kolega. Pilatusu i Morvanu je rekao kako je kasno za odustajanje jer su već ostvarili globalni uspjeh. Pjesme "Baby Don't Forget My Number", "Blame It on the Rain" i "Girl I'm Gonna Miss You" ostvarile su prva mjesta na top listama te su već do 1989. dobili nekoliko nagrada za svoj rad.

Na 32. dodjelama nagrada Grammy osvojili su zlatni gramofon u kategoriji Najboljeg novog izvođača i činilo se kako njihovom uspjehu nema kraja. Međutim, kako su se brzo proslavili, tako su brzo i propali.

Otkrio ih je loš engleski

Tijekom njihova prvog gostovanja na MTV-u urednici su primijetili da im engleski baš i ne leži te su počeli postavljati pitanje kako mogu sjajno pjevati na engleskom, ako taj jezik ne znaju govoriti. U lipnju 1989. godine se tijekom njihova nastupa u sklopu programa MTV-a prvi put ispostavilo da zapravo ne pjevaju, već samo otvaraju usta. Dok su nastupali, neispravni disk je zaglavio te je pjesma "Girl You Know It's True" preskakala, a konstantno se ponavljao isti dio pjesme.

Foto: Filip Kozina

- Znao sam da je to početak kraja za Milli Vanilli. Kada je pjesma zapela, iz zvučnika su se čuli isti stihovi, a ja sam počeo paničariti. Nisam znao što napraviti pa sam jednostavno pobjegao s pozornice - rekao je kasnije Rob Pilatus. Urednici emisije koju su snimali uvjerili su ih da nastave, a činilo se kako publika nije ni primijetila što se dogodilo.

Pjevač Charles Shaw otkrio je u prosincu 1989. da je on jedan od tri pjevača čiji glas se čuje na pjesmi "Girl You Know It's True" te da su Rob i Fab obični prevaranti. Producent Farian je Shawu navodno platio 150.000 dolara da se javno ispriča i kaže da je sve što je govorio laž. Mediji su ih u to vrijeme već počeli ismijavati. Dvojac je producenta navodno molio da na novom albumu koriste vlastite vokale kako bi svijetu dokazali suprotno, no Frank Farian je 14. studenoga 1990. sve priznao.

Foto: Youtube/screenshot

- Istina je. Milli Vanilli nisu pjevali na svojoj ploči - rekao je američkim medijima. U tom je trenutku počeo javni rat između dvojca i njihovog producenta, a to je ujedno označilo i kraj njihovih karijera. Rob Pilatus i Fab Morvan priznali su kako su živjeli pravu noćnu moru čitave dvije godine zbog ugovora koji su potpisali, a producent je u tom trenutku govorio da ih je angažirao jer su bili zgodni te zato što je u njihovoj pojavi vidio potencijal.

Diskografska kuća koja ih je potpisala je maknula njihov album iz svog kataloga, a 19. studenoga 1990. im je vodstvo Grammyja službeno oduzelo nagradu. To je ujedno prvi i jedini put da je Grammy nekome oduzet. Na konferenciji za medije dan kasnije pojavilo se preko 100 novinara u Los Angelesu, pred kojima su Milli Vanilli tvrdili da su pravi pjevači te da mogu sve i dokazati. Objasnili su kako su "sklopili ugovor s vragom".

U dokumentarcu "Milli Vanilli" objavljenom 2023. godine, dvojac je priznao kako su kasnije priznali poraz samo da bi izbjegli bankrot jer im je Farian mogao oduzeti sve zbog klauzula ugovora.

Smrt Roba Pilatusa i Morvanov povratak Grammyju

Nakon skandala s Grammyjem te razlaza od producenta koji ih je stvorio, pokušali su se vratiti na scenu, no bezuspješno. Pjesme koje su snimali pod imenom "Try 'N' B" nikada nisu pronašle svoje mjesto u vrhovima top lista, a nakon toga su pokušavali uspjeti kao glumci. Ni to im nije uspjelo.

Godine 1997. su se ponovno sastali s Frankom Farianom, koji je pristao producirati njihov novi album, samo kako im ne bi potpuno uništio karijeru. Dok su snimali, Pilatus je upao u brojne osobne probleme. Zbog droge i alkohola je imao problema s policijom, a uhitili su ga zbog nekoliko napastovanja i pljački. Na tri mjeseca je završio u zatvoru te je trebao proći program rehabilitacije koji je trajao šest mjeseci. U travnju 1998. pronašli su njegovo tijelo u hotelu u Frankfurtu. Obdukcija je pokazala da se predozirao.

Foto: Britta Pedersen/DPA (arhivska fotografija)

Nakon Pilatusove smrti, Fab Morvan je nastavio karijeru te je radio u nekoliko studija kao glazbenik. Bio je i DJ, a zahvaljujući autobiografiji "You Know It’s True: The Real Story of Milli Vanilli", za nekoliko mjeseci vraća se na dodjelu Grammyja. Naime, Morvan je nominiran u kategoriji Najbolje audio-knjige za naraciju svojih memoara.