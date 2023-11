Milli Vanilli proslavili se hitom koji nisu pjevali, a obilježio ih je veliki skandal s playbackom...

Dvojac Milli Vanilli bio je na vrhuncu svoje karijere krajem 80-ih godina. Svijet su osvojili hitom 'Girl You Know It's True' te albumom istog imena. Dva plesača, Fabrice Morvan i Rob Pilatus oduševljavali su svojim plesnim pokretima i zabavnom glazbom te su svoj singl prodali u više od 30 milijuna primjeraka. Za svoj su rad dobili Grammyja za najboljeg novog izvođača 1990. godine. Međutim, kako je njihova karijera brzo doživjela uspjeh, brzo je došla i do kraja. Danas ih se smatra jednima od najvećih prevaranata ikad koji zapravo nikada nisu pjevali svoje hitove.

Producent tražio 'lijepa lica' za grupu

Sve je počelo s producentom Frankom Farianom. Jednu je večer bio u klubu u Njemačkoj i čuo pjesmu 'Girl You Know It's True' benda Numarx. Shvatio je da bi ista pjesma mogla biti veći hit, ali u drugačijoj verziji. Uzeo je originalnu hip-hop pjesmu i u nju ubacio elemente Eurodancea. Onda je započeo traženje pjevača koji bi izveli 'novu' pjesmu. Kao prateće vokale odabrao je sestre Lindu i Jodie Rocco, a reper je bio Charles Shaw.

- Kada mi je pustio pjesmu, već sam ju znao. Plesao sam na Numarxovu verziju vikendima u američkim klubovima u Hamburgu. Farian ju je pustio, a ja sam rekao: 'Ovo nije novo' - rekao je Shaw jednom prilikom. Frank je priznao da pjesma nije nova, ali je svejedno htio snimiti svoju verziju. 'Ne možeš dobro čuti vokale ili tko točno pjeva jer je toliko glasova u refrenu', rekao je Frank. Za glavne vokale odabrao je Brada Howella i Johna Davisa.

Nakon što je pjesma snimljena, nije prošlo dugo i postala je popularna diljem Europe. Tada je producent morao naći nekoga tko će predstavljati bend na koncertima, jer bend koji je oformio na početku za njega nije bio dovoljno privlačan. Smatrao je da ih neće moći tako lako prodati publici.

Fabrice i Rob živjeli u siromaštvu, a onda postali najpoznatiji dvojac na svijetu

U to su vrijeme Fabrice i Rob živjeli zajedno u kući u Munichu, a bili su toliko siromašni da su morali krasti hranu. Tada ih je pronašao Farian, kojima su se plesači svidjeli te im je ponudio 4.000 dolara da postanu lica Millija Vanillija.

Istu je stvar Farian ranije napravio s legendarnom grupom Boney M, poznatom po hitovima 'Rasputin', 'Daddy Cool' i drugima. Grupa je bila poznata 70-ih godina, a sve glasove na njihovim pjesmama je zapravo pjevao Frank Farian. Kada su pjesme postale popularne, pronašao je četiri člana koji su pjevali na playback i koji su nastupali na koncertima. Čak 25 godina je to ostalo u tajnosti, ali s grupom Milli Vanilli nije sve prošlo tako glatko.

- Farian se vratio nakon što je pjesma stigla na ljestvice u Engleskoj i rekao da ima dva lica za projekt. Već mi je platio 12.000 dolara za pjesmu 'Girl You Know It's True' i rekao mi: 'Drži ovo za sebe i možeš napraviti cijeli album - ispričao je Shaw. Ipak, Frank je zaboravio na činjenicu da Rob i Fab nisu znali dobro pričati engleski te da će kasnije njihovi naglasci biti veliki problem.

- Nije postojao pravi plan... Samo smo brzo snimali pjesme kako bi ih imali dovoljno za album od četiri pjesme za američko tržište - ispričala je jednom prilikom Linda. Rekla je i kako im je Frank tada rekao da je u igru uključena i diskografska kuća Arista. S njom su potpisali i ugovor, ali svaki put kad je netko od predstavnika kuće došao u studio, u njemu nikada nisu bili Rob i Fab.

- Pilatus i Morvan bi došli i otišli u podrum gdje je bio bazen i bili tamo nekoliko sati. Samo bi se pojavili, onda otišli u podrum, ali nikada nisu otpjevali notu ili išli u studio - rekla je Jodie. Sestre su otkrile i da im Frank nije dopustio da se druže s dvojcem kako se ne bi previše zbližili.

Na koncertu im zaštekala snimka, oni otrčali s pozornice

Tajnu ipak nije dugo ostala skrivena. Fab i Rob su se proslavili, a samim time su i često morali pričati u javnosti. S obzirom na to da nisu znali dobro pričati engleski jezik, svima je postalo jako sumnjivo to što drugačije zvuče na pjesmama. Sve je krenulo nizbrdo nakon što su nastupali na MTV koncertu u srpnju 1989. godine. Krenuli su izvoditi pjesmu 'Girl You Know It's True', a onda im je snimka u pozadini zapela. 'Girl, you know it's...', stih je na kojem je pjesma zapela, uživo pred oko 80 tisuća posjetitelja.

Dvojac je pokušao 'otpjevati' pjesmu do kraja pa su se nastavili praviti, ali su naposljetku pobjegli s pozornice.

- Tada sam znao da je to početak kraja Millija Vanillija. Kad je moj glas zapeo na računalu i počeo se ponavljati, ja sam počeo paničariti. Nisam znao što raditi. Samo sam otrčao - rekao je Pilatus svojedobno. Kratko nakon incidenta na koncertu je Charlie Shaw tajnu otkrio novinaru New York Newsdaya, a Frank mu je platio da povuče izjavu. Charlie je potom dobio otkaz, a na njegovo je mjesto stigao John Davis.

Nakon skandala, dvojac je nastavio s radom jer nitko nije tome pridavao preveliku važnost. Čak su osvojili i tri trofeja na dodjeli nagrada American Music Awards u siječnju 1990. godine. Iste su godine osvojili i Grammyja, ali im je isti kasnije oduzet. U studenom 1990. je Frank ispričao svoju tajnu medijima, a dvojcu je oduzet Grammy.

Producent ih je okrivio za sve, a oni su pokušali sami stvoriti karijeru

Drugi album grupe je bio u pripremi već neko vrijeme, ali ga nisu mogli objaviti zbog skandala. Farian je za cijelu situaciju okrivio plesače, a novom albumu je promijenio ime. Na naslovnicu je stavio prave pjevače, ali je došlo do greške kod prvog izdanja. Album je na početku objavljen pod pravim imenom 'Keep on Running' umjesto 'The Moment of Truth', a umjesto da je kao izvođač navedena grupa The Real Milli Vanilli, na albumu je pisalo samo Milli Vanilli.

Sve je to jako razočaralo obožavatelje pa su ih neki i tužili zbog prevare. Morvan i Pilatus su se u međuvremenu odselili u Los Angeles i snimili album 'Rob i Fab'. Radili su s diskografskom kućom Joss Entertainment Group koja je bila vrlo mala i nije im mogla pružiti dobar publicitet. Zato su album prodali u samo 2000 primjeraka.

Rob se nije mogao nositi sa sramotom

Frank je 1997. godine pristao s Robom i Fabom snimiti povratnički album 'Back And In Attack'. Album je bio gotov, ali nikad nije bio objavljen. Rob se zbog sramote počeo drogirati, piti alkohol i baviti se kriminalom. Fab mu je pokušao pomoći pa mu je platio rehabilitaciju, ali se nije uspio oporaviti.

Dvojac je trebao krenuti na turneju kako bi promovirali novi album, ali samo večer prije prvog koncerta je Pilatus preminuo. Pronašli su ga mrtvog u hotelskoj sobi u Frankfurtu 2. travnja 1998. godine. Umro je od predoziranja.

Nakon tri desetljeća Fabrice ispričao svoju priču

Fabrice Morvan nedavno je ispričao svoju stranu priče i prisjetio se grupe Milli Vanilli. U listopadu ove godine izašao je dokumentarac 'Milli Vanilli', a Morvan je za People rekao kako zapravo nitko ne zna što se zaista dogodilo.

- Ljudi su uvijek mislili da znaju priču, ali moja priča nikada nije ispričana - rekao je Fab. U dokumentarcu su prikazani intervjui s glazbenikom, ali i nekim drugim ljudima iz glazbene industrije. Redatelj filma Luke Korem je na ideju za film došao jer je smatrao da nešto nije bilo u redu s pričom koju su svi prije čuli.

- Gledao sam video na YouTubeu gdje je Fabrice pričao svoju priču u The Mothu u New Yorku, a na kraju je pjevao. Imao je prekrasan glas pa sam razmišljao: 'Čekaj malo. Mislio sam da je priča ta da su dvojica muškaraca bili prevaranti bez talenta. Nisam znao da može pjevati - rekao je Korem.

Fabrice se prisjetio teških trenutaka koje su on i Rob proživljavali.

- Svaki put kad smo došli u studio smo pokušavali naći ljude. Nikog nije bilo. Pobrinuli su se za to da ne dolazimo u kontakt s njima - rekao je pa dodao:

- Od voljenih likova smo došli do toga da nam se ismijavaju. Bili smo predmet svih šala i lake mete. Bilo je ružno. Rob je to shvatio jako osobno. Otišao je predaleko s ovisnošću da bi se izvukao.

Što danas radi Fabrice?

Fabrice danas živi u Amsterdamu s partnericom Tessom van der Steen. Zajedno imaju četvero djece. Kako kaže, očinstvo mu je donijelo sreću i svjetlo u životu. Nastavio se baviti glazbom, piše, pjeva i svira. Pomirio se i sa svime što je prošao kad je bio dio grupe.

- Bez te glazbe i puta, ne bi bio osoba kakva sam danas - rekao je.