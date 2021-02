Pjesme su poput vrućih krumpira. Demo verzije se šalju izvođačima, a ako ih oni odbiju, 'šetaju' dalje do sljedećeg pjevača. Tako neke koje su prvotno bile namijenjene za određenog izvođača, završe kao hitovi kod nekog sasvim drugog . Tu se ubrajaju i one koje su prvotno bile pisane za muške izvođače, koje nerijetko završe u rukama pjevačica, ali i obrnuto. Donosimo listu pjesama koje su izvođači odbili, a što se kasnije pokazalo kao loša odluka, jer su te pjesme postali veliki hitovi.

Telephone – izvodi Lady Gaga, a bila je namijenjena Britney Spears

Lady Gaga je prije nego je postala poznata bila tekstopisac za Pussycat Dolls i Britney Spears. Gaga je pjesmu "Telephone" namijenila Britney Spears, i to za njezin album Circus. Međutim, pjesma je prilikom slaganja albuma otpala. Lady Gaga nakon toga pjesmu više nije nikome nudila, već ju je sačuvala za sebe i na kraju uvrstila na album "The Fame Monster".

How will I know – izvodi Whitney Houston, a namijenjena je za Janet Jackson

Tekstopisci George Merrill i Shannon Rubicam napisali su ovu moćnu baladu za Janet Jackson. Iz A&M Recordsa su od njih tražili da pjesmu pošalju menadžmentu Janet Jackson, no oni su pjesmu odbili. Pjesma im je stigla dok su snimali album "Control", a pjesma im se nije uklapala u viziju albuma. Pjesma se čuvala neko vrijeme, a zatim je ponuđena Whitney Houston.

Halo – izvodi Beyonce, a namijenjena je Leoni Lewis

Leona Lewis je navodno bila toliko zauzeta snimanjima da uopće nije imala vremena kako bi poslušala "Halo". Simon Cowell, koji je u to vrijeme bio mentor Leoni tražio je od Ryana Teddera da joj napiše pjesmu, ali nije mogao čekati Leonu da se odluči. Tedderova verzija priče je malo drukčija. Tvrdi kako je pjesma od početka bila napisana za Beyonce, ali je ponuđena Lewisovoj kako Beyonce ne bi previše kasnila sa snimanjem svog albuma. No, kako je objasnio Tedder: Ako je pjesmu željela druga najjača pjevačica u tom trenutku, Beyonce ju je željela još više i nije mogla dopustiti da ju dobije.

Hero – izvodi Mariah Carey, a namijenjena je Gloriji Estefan

Ova je pjesma trebala biti na soundtracku za film Dustina Hoffmana "Accidental Hero" iz 1992. godine, no producenti filma su na kraju odabrali "Heart of Hero" Luthera Vandrossa. Mariah Carey je sama predložila Gloriju Estefan kao izvođačicu ovog mega hita, te čak tvrdila kako pjesma nije u njezinoj stilu i da je zato ne želi pjevati. Međutim, nakon što su pjesmu čuli njezini menadžeri, inzistirali su da je Carey zadrži, pa su napravljee male prilagodbe u r'n'b stilu.

I don't want to miss a thing – izvodi Aerosmith, a namijenena je Celine Dion

Kada je Liv Tyler dobila ulogu u Armagedonu, njezin otac, vodeći pjevač Aerosmitha trebao je biti autor lagane balade sa svojim bendom za film. Nakon što su na turneji promovirali svoj album "Nine Lives", bend je ušao u studio kako bi napravili stvar za film. No, nikako nisu mogli doći do odgovarajuće pjesme, a vremena je bilo sve manje. Tada su našli pjesmu autorice Diane Warren koju je napravila za Celine Dion.

Since U been gone – izvodi Kelly Clarkson

Prvo je bila namijena Pink, a onda Hilary Duff. No Pink i Hilary Duff ovu su pjesmu potpuno ignorirale.

Miss Independent – izvodi Kelly Clarkson. Prvotno je bila namijenjena za Destiny's Child, a potom Christini Aguileri

Kelly Clarkson je očito napravila karijeru od odpadaka. Aguilera je čak i bila blizu da prihvati pjesmu, ali na kraju je ipak odlučila da je neće iskoristiti za svoj album "Stripped".

I'm a slave 4 U – izvodi Britney Spears, a namijenja je Janet Jackson Britney

Spears je umalo ostala bez ove pjesme, jer je producentski tim The Neptunes pjesmu napravio baš za Janet, s prepoznatljivim seksi zvukom koji je specifičan za Jacksonovu.

Toxic – izvodi Britney Spears, a namijenjena je Kylie Minogue

"Toxic" je napisala ista osoba koja je za Kylie Minogue napravila jedan od njezinih najvećih hitova, "Can't get you out of my head". Kylie nikada nije objasnila zašto je odbila pjesmu koja je Britney donijela prvi i za sada jedini Grammy.

Umbrella – izvodi Rihanna. Prvo je bila namijenjena Britney Spears koja ju je odbila te potom Mary J. Blige

Rihanna je na početku karijere dobila odbačene pjesme, među kojima j ei SOS koju je odbila Christina Milian. Britney Spears je odbila Umbrellu jer je taman završila snimanje albuma. Pjesmu je poslala Mary J. Blige, koja također nije bila zainteresirana za nju, pa je na kraju završila zvijezdi s Barbadosa za koju je 2008. dobila Grammyja.

Disturbia – izvodi Rihanna, a namijenena je Chrisu Brownu

Disturbia se trebala naći na reizdanju Brownovog albuma "Exclusive", no kada ju je Rihanna čula odlučila je da mora biti njezina. I sam Brown je na kraju odustao i rekao kako će pjesma bolje odgovarati ženskoj izvođačici.