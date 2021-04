Britanska pjevačica i model Samantha Fox (55) nekoć je bila seks-simbol, ali i danas još uvijek izgleda odlično.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nedavno je otkrila da se udaje za svoju dugogodišnju djevojku, Norvežanku Lindu Olsen (47), koja je majka dva sina i koja vodi vrlo privatan život. Mnoge njene nekadašnje fanove to je iznenadilo.

Fox je svoju karijeru počela graditi sa svega 16 godina kad je počela pozirati u toplesu za britanski tabloid The Sun.

Iako nije bila za modne piste jer je visoka samo 153 cm, fotogenična tinejdžerica mogla se podičiti mjerama 90-60-90 (i to bez kirurških intervencija), pa je ubrzo postala uspješan profesionalni model i snimala je duplericu za duplericom. Nakon što se progurala na britansku scenu sa toples slikama u The Sunu i Playboyu, pokazala je i svoj pjevački talent.

Samantha je 1986. objavila debitantski singl 'Touch Me' koji je vrlo brzo postao hit i završio na prvom mjestu u 17 zemalja. Popularne su bile i njezine pjesme 'Naughty Girls' i 'I Wanna Have Some Fun', a 1988. je bila nominirana za nagradu Brit u kategoriji najbolje ženske glazbene umjetnice.

Iako su za njom uzdisali muškarci diljem svijeta koji su pratili po koncertima i čak tetovirali na sebe njeno ime, pjevačica je 2003. napokon javno priznala kako je zapravo privlače žene.

Dugo je vremena bila u vezi sa svojom menadžericom Myrom Stratton sve dok ona, nažalost, nije preminula od raka 2015. godine. Nakon četiri godine, sreću je pronašla sa sadašnjom zaručnicom Lindom.

Smrt dugogodišnje djevojke nije jedina trauma koju je pjevačica proživjela. Naime, Samantha je imala poprilično teško djetinjstvo. U svojoj knjizi je otkrila kako je njen tata bio alkoholičar i ovisnik o kokainu, te da je često bio nasilan. Jednom ju je prilikom toliko istukao i iscipelario da je hitna pomoć morala doći po nju.

Tijekom njene karijere koju su obilježile seksi fotografije i glazbeni hitovi, Fox se okrenula kršćanstvu. 'Bog mi je podario tijelo. Znam da su moje fotografije brojne ljude razveselile i u tome nema konflikta' - izjavila je pjevačica koja danas slavi 55. rođendan.